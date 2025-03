A- A+

CINEMA "Lá na Frente": lançamento de animação pernambucana ocorre no Compaz Miguel Arraes Dirigido por Márcio Andrade, filme conta a história de uma criança e sua família lidando com o luto

A animação pernambucana “Lá na Frente” será lançada nesta sexta-feira (21), com exibição às 14h30, no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

O curta-metragem dirigido por Márcio Andrade conta a história de uma família. Pedro e suas duas mães lidam juntos com a perda de uma irmãzinha que estava perto de nascer e não vem mais.

“Lá na Frente” é inspirado no podcast de mesmo nome, também roteirizado e dirigido por Márcio Andrade, lançado em 2021. A produção é uma realização da Combo Multimídia, em parceria com o Viu Cine.

O roteiro do filme é assinado por Kalor Pacheco e Márcio Andrade, com colaboração de Erickson Marinho. A obra tem ainda produção executiva de Antônio Perazzo, Gustavo Correia, Pollyanna Melo e Ulisses Brandão.

Durante o evento de lançamento, além de “Lá na Frente”, serão exibidas duas outras produções infantis pernambucanas: a animação “Bia Desenha” (Kalor Pacheco e Neco Tabosa) e o curta “Os Guerreiros da Rua 2: A Missão” (Erickson Marinho).

Serviço:

Lançamento do curta “Lá na Frente”

Quando: sexta-feira (21), às 14h30

Onde: Compaz Miguel Arraes (Cine Teatro Joana Batista) - Av. Caxangá, 653, Madalena

Entrada gratuita

Informações: (81) 99719-1665



