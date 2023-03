"La Situación": comédia brasileira é um road movie com perspectiva feminina

A- A+

O filme "La Situación" é uma das estreias desta quinta-feira (23) nas salas de cinema de todo o País. Apesar do título em espanhol, trata-se de uma comédia nacional protagonizada por três atrizes que se destacam no humor brasileiro.





Escrito por Carolina Castro e Natália Klein, com direção de Tomás Portella, o longa-metragem narra as desventuras de três amigas durante uma viagem à Argentina. Insatisfeita com a vida pessoal e profissional, Ana (Natália Lage) descobre que tem direito a uma herança no país vizinho. Junto com a melhor amiga, Letícia (Júlia Rabello), uma esposa e mãe que anseia por liberdade, e sua prima extravagante, Yovanka (Thati Lopes), ela parte em busca do que foi deixado por sua avó.

Uma sequência de confusões marca a viagem do trio, que precisa lidar com bandidos internacionais e a Polícia Federal, entrando em diversas enrascadas. Apesar de ser ambientado entre a Argentina e o Paraguai, o road movie foi todo filmado no Uruguai, em um momento mais crítico da pandemia de Covid-19.



"Essas mulheres são arquétipos. Acho que, em menor ou maior escala, as pessoas se identificam nessas figuras, porque elas sugerem características muito comuns às mulheres", aponta Natália Lage. O olhar feminino presente no roteiro é apontado como um diferencial da produção, que foge aos estereótipos recorrentes em comédias com mulheres em papéis centrais.

"Paramos de ter homens escrevendo sobre mulheres e passamos a ter a nossa própria voz nas histórias. Quando isso acontece, entendemos que sim, nós temos relacionamentos e amamos pessoas, mas temos mais coisas na cabeça além disso", aponta Júlia Rabello, fazendo referência às tramas que costumam colocar personagens femininas sempre no centro de disputas românticas.

