La Traviata encerra o IV Festival de Ópera de Pernambuco; confira últimos dias da programação

O IV Festival de Ópera de Pernambuco (FOPE) encerra neste fim de semana com uma superprodução de "La Traviata", uma das peças mais importantes do repertório operístico mundial. O Teatro de Santa Isabel será mais uma vez o palco desta composição do italiano Giuseppe Verdi (1813-1901), cujos 210 anos de nascimento são comemorados este ano. A realização e a produção são da Academia de Ópera e Repertório (AOR) e Sinfonieta UFPE, sob a batuta do maestro Wendell Kettle, diretor executivo e artístico do evento.

Baseada no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, La Traviata estreou em 6 de março de 1853 no Teatro La Fenice, em Veneza. Em Recife, o público poderá assisti-la na próxima quinta (17), sexta (18) e sábado (19), às 19h; e no domingo (20), às 18h.

O Festival

O FOPE promove a valorização dos profissionais pernambucanos de ópera, a formação de público para as artes líricas, além da inserção de Pernambuco no roteiro dos grandes festivais de canto operístico do país. A AOR e a Sinfonieta UFPE vêm sendo responsáveis não apenas pelo ressurgimento da cena operística local, mas também por executar obras de verdadeiro e ousado ineditismo nos palcos nordestinos.

"A criação do Festival de Ópera de Pernambuco gera uma demanda no mercado do canto lírico e da música erudita na nossa Região", afirma o maestro Kettle. Além dele, destacam-se as participações dos cenógrafos e figurinistas Rose Mary de Abreu Martins e Marcondes Lima – professores do Departamento de Artes da UFPE – que assinaram a Direção de Artes Visuais dos três espetáculos do festival: “O Professor de Música” e “La Traviata”, e “Júlia, a tecelã”.

Programação paralela

Além das montagens operísticas, o IV FOPE terá em sua programação uma masterclass de canto lírico, ministrada pelo soprano Loren Vandal e pelo tenor Ivan Jorgensen, cantores do Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ambos farão participação especial no Festival - Loren cantará o papel de Violeta e Ivan o de Alfredo em La Traviata. A masterclass será no dia 19 de agosto, no Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel.

Projeto Interuniversidades

“Outro ponto de destaque dessa quarta edição do FOPE é que o projeto interuniversidades que iniciamos no festival passado, continua e tem se fortalecido, de modo que teremos a participação de cantores e instrumentistas das nossas universidades irmãs aqui do Nordeste: da Escola de Música da UFRN, do Departamento de Música da UFPB e da Unidade Acadêmica de Música da UFCG. Assim, alunos e professores dessas três universidades se juntarão à AOR e à Sinfonieta UFPE na realização desse grande evento operístico em nosso estado”, pontua Kettle.

Serviço

IV Festival de Ópera de Pernambuco



Local: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Recife-PE)

Período: 04 a 21 de agosto de 2023

