INCLUSÃO E DIVERSIDADE "Lá Vêm Elas": exposição apresenta o protagonismo de artistas com deficiência Mostra ocupa o Museu do Homem do Nordeste, a partir deste domingo (4)

A exposição "Lá Vêm Elas" abre ao público neste domingo (4), às 16h, no Museu do Homem do Nordeste. Inédita, a mostra traz um recorte da arte produzida por mulheres com deficiência no Brasil.

Amanda Lyra (SP), Ana do Vale (PB), Carolina Teixeira (RN), Daisy Souza (BA), Kilma Coutinho (PE), Moira Braga (RJ), Mona Rikumbi (SP) e Rayssa Tiger (PA) estão presentes em nove vídeos, que combinam depoimentos e performances.

Composta ainda de painéis com textos e ilustrações, "Lá Vêm Elas" é uma realização dos estúdios Festum e Folguedo. A iniciativa integra o Circuito Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça 2023.

A curadoria é assinada pela Folguedo e por Lucília Machado, jornalista e mestra em Diversidade e Inclusão. O título da mostra é inspirado na vivência da curadora em sua atuação pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Os vídeos serão exibidos em telas distintas, distribuídas na área expositiva. Em cada tela, um mundo se apresenta com uma diversidade de linguagens artísticas, que englobam: artes visuais, dança, poesia, slam, música, artes plásticas, performance, animação, teatro, contação de histórias e audiodescrição como dispositivo cênico.

"Às vezes, em reuniões, quando eu ia pleitear algo ou defender um ponto de vista, ouvia das pessoas ‘Lá vem ela…’, como quem antecipa uma nova demanda. Essa expressão transformou-se em símbolo de resistência e afirmação: mulheres com deficiência que, com garra e persistência, seguem criando arte e reivindicando seus direitos", destaca Lucília.

A visitação segue aberta até 1º de junho. Em parceria com o Cinema do Museu, a programação da exposição também inclui sessões especiais, uma vez por semana, de filmes realizados por, com e sobre mulheres com deficiências.

Serviço:

Exposição “Lá Vêm Elas”

Quando: abertura neste domingo (4), às 16h; visitação até 1º de junho, de terça a sexta-feira, das 8h30 às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h

Onde: Galeria Waldemar Valente (Museu do Homem do Nordeste – Fundaj Casa Forte

– Avenida 17 de agosto, nº 2187, Casa Forte)

Entrada gratuita

Informações: @folguedo



