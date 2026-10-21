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FORMAÇÃO Lab PX inscreve até esta quinta (22) para formação gratuita de agentes culturais em Peixinhos Segunda edição do projeto oferece 20 vagas para moradores da RMR, com bolsa de R$ 250 para participantes selecionados

A PX Produtora promove, a partir de 14 de novembro, a segunda edição do Lab PX, iniciativa voltada à qualificação de artistas e produtores culturais das periferias.

Com atividades presenciais aos sábados, a formação será realizada na Associação dos Moradores de Peixinhos, em Olinda, ao longo de cinco encontros.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário on-line, até esta quinta-feira (22). Ao todo, serão selecionadas 20 pessoas, que receberão uma bolsa-permanência de R$ 250 para auxiliar na participação nas atividades.

A programação combina conteúdos teóricos e exercícios práticos sobre produção cultural, elaboração de projetos, políticas públicas, editais, construção de currículos e portfólios, além de orientações para o desenvolvimento de trajetórias profissionais no setor.

A proposta é ampliar o acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para quem deseja ingressar ou se consolidar no campo da cultura.

Podem participar pessoas de 18 a 45 anos residentes na Região Metropolitana do Recife. O processo seletivo dará preferência a mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, moradores de territórios periféricos e pessoas que tiveram poucas oportunidades de acesso a cursos de formação.

A iniciativa surgiu da percepção de que informações essenciais para viabilizar projetos culturais ainda não chegam a uma parcela significativa dos agentes do setor.

Na primeira edição, o laboratório recebeu 46 inscrições, das quais 20 pessoas foram selecionadas. Entre os inscritos, 29 nunca haviam participado de um edital cultural.

“O primeiro LAB PX mostrou pra gente que existe uma demanda muito grande, principalmente nas periferias, por acesso a informações e ferramentas para conseguir chegar aos editais. Tivemos 46 pessoas inscritas e selecionamos 20 participantes. Entre as pessoas que responderam ao formulário, 29 ainda não tinham participado de um edital cultural, e algumas sequer sabiam exatamente o que era um edital”, afirma Kananda PX, idealizadora do projeto, produtora cultural e DJ.

Novas experiências e articulação em rede

Entre os destaques desta edição estão as participações de Odara Passos, multiartista, designer de moda, gestora cultural e cofundadora da plataforma Hip Hop no Alto, e Thays Medusa, fotógrafa, produtora e comunicadora popular dedicada às narrativas visuais periféricas.

As duas compartilharão experiências profissionais ligadas à economia criativa, com atenção às identidades e às expressões negras e periféricas.

O acompanhamento dos participantes não se encerra com o último encontro. Após a formação, a turma passa a integrar uma rede de troca de informações com Kananda PX e pessoas que participaram da primeira edição. O espaço permite compartilhar oportunidades, divulgar editais, indicar cursos e circular conhecimentos úteis à atuação cultural.

“A gente quer que mais artistas e produtores, especialmente das periferias, consigam entender esses caminhos, organizar suas ideias e transformar seus projetos em possibilidades concretas de sustentabilidade. Então, essa segunda edição não começa agora: ela é continuidade de uma experiência que já criou vínculos, conhecimento e resultados”, complementa Kananda.

O alcance da primeira edição também foi marcado pela diversidade de linguagens artísticas e territórios representados.

As inscrições reuniram pessoas ligadas à música, dança, audiovisual, grafite, artes visuais, moda, literatura, circo, design e produção cultural, entre outras áreas. Os candidatos eram de 28 bairros e localidades pernambucanas, incluindo regiões do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.

O Lab PX conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), no âmbito do Sistema Nacional de Cultura (SNC), com incentivo do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura.

Sobre a PX Produtora

Fundada em 2022 e dirigida por Kananda PX, a PX Produtora desenvolve projetos nas áreas de produção cultural e comunicação, com atuação em festivais, exposições, audiovisual, formação e circulação artística.

Mulher negra criada em Peixinhos, em Olinda, Kananda acumula mais de uma década de experiência no setor, com trabalhos voltados especialmente à articulação e ao fortalecimento de iniciativas culturais periféricas.

SERVIÇO

Lab PX - 2ª edição

Qualificação em Produção Cultural e Acesso às Políticas Públicas para Agentes Periféricas(os)

Inscrições gratuitas: até 22 de outubro, através do formulário online

Divulgação do resultados dos selecionados: 28 de outubro

Início da formação: 14 de novembro

Onde: Associação dos Moradores das Vilas da Cohab e Comerciários de Peixinhos - Avenida Nacional, 326, Peixinhos - Olinda/PE

Instagram/Informações: @lab.px

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