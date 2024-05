Lábios volumosos em desenho de Rita Lee "antecipou" onda de harmonizações faciais; entenda

A- A+

Não é de hoje que Roberto de Carvalho, companheiro de Rita Lee (1947-2023) por mais de quatro décadas, rememora em postagens no Instagram a "Rainha do Rock Brasileiro" - aguçando a saudade dos fãs de uma das maiores artistas do País.



Nesta sexta-feira (24) foi a vez do instrumentista, que também foi parceiro musical de Rita por décadas, trazer à tona um desenho que ela teria feito dos dois, há algum tempo, "antevendo" a onda de harmonização facial que viria, como ele próprio ressaltou na legenda.





"A onda é harmonização facial? A Rita fez há muitos anos essa pintura protótipo de nós dois antecipando o que seria essa nova onda", escreveu Roberto de Carvalho.





