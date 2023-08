A- A+

AUDIOVISUAL Laboratório de Formação Nuvem abre inscrições; saiba como participar Primeira edição do curso ocorre entre agosto e outubro deste ano, em Arcoverde

O Laboratório de Formação Nuvem, voltado à formação técnica e ao desenvolvimento de projetos culturais, está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (7), por meio de um formulário online. Sua primeira edição ocorre entre agosto e outubro deste ano, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Podem participar do laboratório pessoas residentes em Arcoverde e região, maiores de 18 anos. Os encontros ocorrem de forma presencial e online, gratuitamente, em duas etapas. No ato da inscrição, é possível optar por participar apenas do primeiro curso ou de ambos.

As aulas são ministradas por nomes da cena audiovisual pernmabucana, como Anny Stone, Bruna Tavares, Caio Dornelas, Carol Vergolino, Marco Bonachela, Pollyanna Melo e Tarsila Tavares. Temas como políticas de fomento à cultura no Brasil e em Pernambuco, produção executiva e elaboração serão debatidos.



Nuvem conta com incentivo do Funcultura Audiovisual. O programa completo e o regulamento do laboratório estão disponíveis de forma online.



