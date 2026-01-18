A- A+

Cancelamento Laboratório do BBB 26 é cancelado, aponta Insider que acertou participantes da casa antes do anúncio Dinâmica tinha o objetivo de movimentar o jogo, proporcionando a troca de qualquer participante no decorrer do programa

Novidade da edição do BBB 26, o Laboratório foi cancelado. A informação é do mesmo insider que divulgou, de forma certeira, todos os camarotes e veteranos do reality.

A dinâmica tinha o objetivo de movimentar o jogo. A ideia era de que qualquer participante poderia ser trocado no decorrer do programa.

A suspeita era de que os integrantes que não foram escolhidos pela Casa de Vidro e desistiram do Quarto Branco estariam nesta dinâmica.

Ainda não se sabe o motivo do possível cancelamento. Até o momento, a Globo ainda não deu informações a respeito da dinâmica.

Veja também