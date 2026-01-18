Dom, 18 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cancelamento

Laboratório do BBB 26 é cancelado, aponta Insider que acertou participantes da casa antes do anúncio

Dinâmica tinha o objetivo de movimentar o jogo, proporcionando a troca de qualquer participante no decorrer do programa

Reportar Erro
Tadeu Schmidt, apresentador do BBBTadeu Schmidt, apresentador do BBB - Foto: Reprodução/Globoplay

Novidade da edição do BBB 26, o Laboratório foi cancelado. A informação é do mesmo insider que divulgou, de forma certeira, todos os camarotes e veteranos do reality.

Leia também

• Pedro aperta botão da desistência e deixa o BBB 26 antes da primeira formação de paredão

• BBB 26: Pedro aponta religião de Ana Paula Renault como motivo de mal-estar e sister reage

• BBB 26: Breno e Marcelo dão o primeiro beijo do Big Brother Brasil

A dinâmica tinha o objetivo de movimentar o jogo. A ideia era de que qualquer participante poderia ser trocado no decorrer do programa.

A suspeita era de que os integrantes que não foram escolhidos pela Casa de Vidro e desistiram do Quarto Branco estariam nesta dinâmica.

Ainda não se sabe o motivo do possível cancelamento. Até o momento, a Globo ainda não deu informações a respeito da dinâmica.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter