Cancelamento
Laboratório do BBB 26 é cancelado, aponta Insider que acertou participantes da casa antes do anúncio
Dinâmica tinha o objetivo de movimentar o jogo, proporcionando a troca de qualquer participante no decorrer do programa
Novidade da edição do BBB 26, o Laboratório foi cancelado. A informação é do mesmo insider que divulgou, de forma certeira, todos os camarotes e veteranos do reality.
A dinâmica tinha o objetivo de movimentar o jogo. A ideia era de que qualquer participante poderia ser trocado no decorrer do programa.
A suspeita era de que os integrantes que não foram escolhidos pela Casa de Vidro e desistiram do Quarto Branco estariam nesta dinâmica.
Ainda não se sabe o motivo do possível cancelamento. Até o momento, a Globo ainda não deu informações a respeito da dinâmica.