A- A+

Artes Visuais Laboratório Exp.Lab oferece bolsas de R$ 1,5 mil para projetos artísticos Projeto apoia formação de artistas e criativos no desenvolvimento de projetos em variadas linguagens: visuais, audiovisuais, literárias, sonoras, digitais ou híbridas

O “Exp.Lab — Laboratório Experimento: Artes Visuais” está com inscrições abertas, até a próxima sexta (31), para 15 bolsas de R$ 1,5 mil de apoio à formação de artistas e criativos residentes em Pernambuco no desenvolvimento de projetos em variadas linguagens artísticas. São elas: visuais, audiovisuais, literárias, sonoras, digitais ou híbridas.

Facilitada por Rose Lima, produtora e pesquisadora de mercado da arte há mais de 15 anos, e realizada pela Experimento Produções, a primeira edição do Exp.Lab acontecerá de 10 a 19 de novembro, de forma presencial, na Galeria Maumau, na Rua Nicarágua, 173, no bairro do Espinheiro, zona norte do Recife.



O objetivo do projeto é facilitar a criação e o acompanhamento de iniciativas culturais tornando-as aptas à captação de recursos. Os projetos concorrentes podem estar na etapas de desenvolvimento ou ainda na fase de produção.

Os participantes terão acesso a uma ampla programação composta por aulas teóricas, rodas de conversas com agentes do mercado das artes visuais e consultorias individuais num espaço de intercâmbio. O Exp.Lab é uma forma de instigar a discussão e o pensamento do processo criativo dos projetos selecionados possibilitando o diálogo com outros sujeitos, artistas e profissionais.

As inscrições são gratuitas e vão até as 23h59 desta sexta (31) através do site, onde também é possível acessar o regulamento completo.



O resultado dos selecionados será divulgado no dia 5 de novembro. No dia 7, haverá um encontro online com os bolsistas. De 10 a 14 de novembro, acontecem os encontros teóricos e as rodas de conversa; nos dias 17 e 18, as mentorias individuais; e no dia 19, a culminância. Todas as agendas presenciais serão na Maumau.

“O Exp.Lab é mais do que uma formação, é uma vivência experimental de troca de saberes. Foi criado para potencializar a parceria e o intercâmbio entre agentes do mercado e das artes visuais recifense, juntamente com educadores e produtores culturais”, explica Rose Lima.

A partir de conceitos técnicos, estéticos e conceituais, a ideia do Exp.Lab é multiplicar e inserir mais artistas e produtores no campo da produção artística contemporânea reafirmando a importância da troca de saberes numa iniciativa que contribui para o pensamento crítico sobre a produção criativa e artística do Nordeste.

O “Exp.Lab — Laboratório Experimento: Artes Visuais” foi contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) Recife e conta com incentivo da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura, e do Ministério da Cultura, com apoio da Galeria Maumau.

Rose Lima

Produtora, pesquisadora e cineclubista, é mestra em Comunicação e Culturas Midiáticas (UFPB), especializada em Gestão Cultural na perspectiva dos Direitos Humanos (CPF-Sesc) e bacharela em Serviço Social (UFPE).



Fundadora e CEO da Experimento Produções desde 2018, especializou-se em projetos de difusão e circulação de artistas contemporâneos e desenvolve projetos independentes com foco na representação de artistas afro-indígenas, dissidentes e racializados.



Já trabalhou em espaços de arte nacionais e internacionais como Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia (MUBE), Centre d'art Ygrec-ENSAPC (França), Parque Cultural Casa do Governador (ES), Pinacoteca Fórum das Artes (SP) e Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP).

Iniciou sua carreira como produtora de arte entre 2008 e 2010 e hoje dedica-se exclusivamente à carreira como consultora de arte e coordenadora executiva de projetos.

Experimento Produções

Produtora atuante desde 2018 em quatro eixos: artes visuais, audiovisual, pesquisa e publicação independente. Desenvolve projetos independentes com foco na representação de corpos racializados e dissidentes, acompanhando processos artísticos de modo sensível e criativo, atenta ao trabalho, à participação e ao papel da produção na materialização da obra. A Experimento propõe a difusão de projetos artísticos para circulação de artistas contemporâneos e é qualificada para gerar reflexões para a classe artística de Pernambuco a nível nacional e internacional.

Exp.Lab — Laboratório Experimento: Artes Visuais

De 10 a 19 de novembro

Na Galeria Maumau (R. Nicarágua, 173 - Espinheiro, Recife/PE)

Regulamento e inscrições gratuitas até 31 de outubro pelo site explab.pro

Mais informações: (81) 99625-9074 ou [email protected]

Veja também