SHOWS Labubu teve venda suspensa; entenda o porquê da confusão Febre causa filas de horas no Reino Unido, com fãs acampando desde a madrugada na frente das lojas, que precisaram suspender temporariamente a comercialização dos 'monstrinhos'

Hit nas redes sociais e sucesso global de vendas, a procura pelos “monstrinho” de pelo colorido e dentes pontudos chamados de Labubus foi tanta que a comercialização física precisou ser suspensa no Reino Unido.

A empresa chinesa Pop Mart, que vende com exclusividade o brinquedo criado em 2015 pelo artista de Hong Kong Kasing Lung, já lucrou mais de US$ 2,3 bilhões com o produto, segundo a Forbes.

Com estoques esgotados em minutos ao redor do mundo, a febre gerou filas de horas, com fãs acampando desde a madrugada na frente das lojas esperando o comércio abrir. Consumidores relataram até mesmo caso de brigas físicas, segundo noticiou a BBC britânica, apesar de a Pop Mart negar.

As aglomerações pelos Labubus fizeram a companhia suspender a comercialização presencial no Reino Unido.

“Para garantir a segurança e o conforto de todos, suspenderemos temporariamente todas as vendas em lojas físicas e robotizadas dos brinquedos de pelúcia The Monster até novo aviso”, a Pop Mart divulgou nas redes sociais.

Depois, a empresa voltou a se manifestar dizendo que ainda buscava uma forma segura de vender o produto.

Quanto custa um Labubu?

O preço varia conforme a coleção e o tamanho do Labubu. No Brasil, é possível adquirir o brinquedo apenas por meio de importadoras e revendedores, já que a Popmart não atua no País.

A coleção mais conhecida, a “Exciting Macaron”, traz os pequenos monstrinhos em cor pastel, e custa U$ 22. Outra coleção famosa dos Labubus é feita em parceria com a Coca-Cola, cujo preço é de U$ 40 dólares.

