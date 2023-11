A- A+

RECIFE Ladeira principal do Morro da Conceição recebe mosaicos que retratam a cultura do Recife Trabalhos iniciais devem ter conclusão nesta sexta-feira (17)

Faltando pouco menos de um mês da 119ª Festa do Morro da Conceição, a Ladeira do Apique, principal via que conduz à capela, recebeu novos mosaicos que expressam a história do Recife. A revitalização do local faz parte do programa Colorindo o Recife, da prefeitura.

A Ladeira do Apique possui 365 degraus. Durante as celebrações do morro, que começam no dia 28 deste mês e vão até o dia 8 de dezembro, os fiéis sobem num ato de pagar promessas e votos feitos durante o ano.

O dentista Tácio Araújo sobe a via toda semana para agradecer a Deus e à Nossa Senhora da Conceição por ter conseguido abrir o escritório odontológico dele. É bom subir as ladeiras vendo as mudanças e as cores surgindo.

"Eu vinha toda semana e via uma escada grande e passava por algumas dificuldades. Hoje mais não. Já consigo ver mudança e cada degrau que a gente sobe, vemos um incentivo com esses novos mosaicos. Eu, particularmente, já fico ansioso para subir e ver mais imagens", destacou ele.

As obras duraram cerca de 15 dias. Os trabalhos são participativos. Com isso, pelo menos 50 moradores moradores do local colocaram a mão na massa, literalmente: 90% da Apique estão prontos.

A fase upcycling, que consiste na aplicação das placas com cerâmicas recicláveis, se encerra nesta sexta-feira (17). Três pessoas trabalham com a fixação das artes, que são de autoria do artista plástico Leopoldo Nóbrega, que, mais uma vez, assinará o Galo Gigante. Cada uma delas levou dois dias para a confecção.

Marcondes Lira, comerciante, mora próximo à ladeira por 25 anos. Ele viu parte das transformações históricas do local e pode, hoje, prestigiar a revitalização.

"A minha avaliação é que a obra ficou nota dez. Muito boa. Agora, as pessoas vão ter um espaço mais bonito para subir no dia 8, momento de muita fé. O povo de fora também vai ver uma comunidade muito bonita", salientou.

