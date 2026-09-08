A- A+

MUNDO Ladrões roubam obras de Renoir avaliadas em R$ 56 milhões de museu na França Dois criminosos invadiram o museu dedicado ao pintor impressionista em Cagnes-sur-Mer e abandonaram uma das quatro pinturas durante a fuga

Dois ladrões roubaram nesta terça-feira quatro obras de arte do museu dedicado ao pintor impressionista Auguste Renoir, em Cagnes-sur-Mer, no sul da França. Uma das pinturas foi abandonada durante a fuga, informou o prefeito da cidade, Bryan Masson, que estimou em 9 milhões de euros, cerca de US$ 10 milhões, o valor das obras levadas.

"Depois de serem captados pelas câmeras de videoproteção da cidade, os dois indivíduos fugiram e abandonaram durante a fuga uma das pinturas roubadas", informou Masson em um comunicado.

O museu, localizado perto de Nice, foi criado em 1960 e funciona na última casa onde viveu Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). O espaço preserva o mobiliário original da residência e exibe objetos que pertenceram ao artista francês, entre eles seu cavalete e sua cadeira de rodas, além de retratos, paisagens e nus produzidos pelo pintor.

Onda de roubos em museus franceses

O roubo ocorreu quase um ano depois do assalto ao Louvre, em Paris, durante o qual oito joias da Coroa da França foram levadas. As peças continuam desaparecidas.

Em julho, ao norte de Estrasburgo, no leste da França, ladrões roubaram várias peças de joalheria do museu Lalique, avaliadas em mais de 4,5 milhões de euros.





No fim do mesmo mês, um colar de ouro pertencente ao Tesouro de Vix, conjunto arqueológico que remonta à época celta, foi roubado em plena luz do dia de outro museu na região da Borgonha, no nordeste do país.

Diante da sequência de roubos, o Ministério da Cultura francês apresentou em julho um plano com 33 medidas de segurança. Entre as recomendações está a retirada temporária de algumas peças das vitrines.

Trata-se de "colocar em segurança (...) os objetos mais vulneráveis enquanto se aguarda que a segurança de sua exposição seja garantida", explicou o ministério em um comunicado.

Veja também