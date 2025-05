A- A+

Rio de Janeiro Lady Gaga aparece no palco de Copacabana para delírio dos fãs Depois de muito suspense a Mother Monster subiu no palco por volta das 20h para o ensaio do megashow de sábado

Em clima de euforia, Lady Gaga subiu ao palco por volta das 20h05 e levantou todos os fãs que ocupavam as areias e ruas de Copacabana.

Em um dos momentos da apresentação, ela declarou: “I love you”, levando os fãs à loucura.

Entre uma e outra música ela ainda disse “Brasil I miss you so much” (Brasil, sinto muito sua falta, em tradução livre).

Durante o ensaio a cantora também tocou piano. Antes de começar a música Vanish into you ela se dirigiu mais uma vez ao público e perguntou, sempre em inglês: “Voces estão prontos para isso?” Pela resposta do público, sim.

Antes ela já havia tocado How Bad Do You Want Me e Shallow. Ao todo, a passagem de som da diva durou cerca de 20 minutos.

Um presente e tanto para quem esperava desde terça-feira por uma aparição na varanda do Copacabana Palace.

Isabela Lisboa, de 32 anos, veio de São Paulo com a namorada para ver Gaga no sábado. Já estava na expectativa de assistir ao ensaio nesta sexta-feira, mas acabou se perdendo da parceira no meio da multidão. Mesmo assim, não deixou a animação cair.

Ela contou que recebeu uma mensagem da namorada dizendo: “Curte de onde você estiver, depois a gente tenta se encontrar” — tudo para não perderem nenhum momento do ensaio.

— Estou aqui esperando por esse momento. Me perdi da minha namorada, mas vamos curtir de onde estivermos... foi uma correria — contou a fã.

— Eu vim correndo do trabalho e consegui assistir ela agora. nao acrecito nisso vou desmaiar de emoção — disse Wendel Martins, 29, morador de Niterói

