lady gaga Odete Roitman? Chegada de Lady Gaga ao Brasil gera memes que a comparam com vilã de "Vale Tudo" Cantora se apresenta na Praia de Copacabana no próximo sábado (3)

Uma coincidência divertida agitou a web desde que Lady Gaga chegou ao Brasil. Isto porque a diva do pop deu as caras aqui no mesmo dia em que Odete Roitman, a vilã de "Vale tudo" interpretada por Debora Bloch neste remake, apareceu também na novela.

Em um dos registros que fizeram da cantora em sua chegada no Rio, Gaga aparece de óculos escuro, com a cara amarrada.

A primeira foto da Lady Gaga no Brasil exalando PERFECT CELEBRITY pic.twitter.com/mHKutCgEPX — poponze (@poponze) April 29, 2025

"Lady Gaga chegou no Brasil na msm vibe da Odete Roitman. A vida sempre imitando a arte", escreveu um usuário no X.

Outros compararam o visual da cantora no filme "Casa de Gucci" com a Odete Roitman da versão original da novela, interpretada por Beatriz Seagall.

não tô aguentando que a coisa mais em comum entre a Lady Gaga e a Odete Roitman é o ódio de vir pro Brasil pic.twitter.com/5YljnvFHnr — Matheus (@matheuscaseca) April 29, 2025

engraçada que odete roitman e lady gaga chegaram ontem no rio, ngm nunca viu as duas no mesmo local juntas…. tirem suas proprias conclusoes https://t.co/LJanw2xpwZ — guilérme (@DesturbioMental) April 29, 2025

