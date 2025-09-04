Qui, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

Cantora alerta para risco de danos permanentes nas cordas vocais e pede desculpas aos fãs

Reportar Erro
Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocaisLady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais - Foto: Daniel Ramalho/AFP

Lady Gaga cancelou sua apresentação em Miami, Estados Unidos, na noite da quarta-feira, 3. O motivo do adiamento foi um problema nas cordas vocais.

A artista publicou um comunicado nos stories do seu perfil no Instagram no qual se desculpa pela ausência e dá mais detalhes sobre o ocorrido.

"Olá, pessoal! Eu lamento muitíssimo, mas precisarei adiar o show de hoje à noite em Miami. Durante os ensaios de ontem e meu aquecimento vocal de hoje à noite, minha voz saiu extremamente cansada e tanto o meu médico quanto meu treinador vocal me advertiram para não continuar por causa dos riscos que isso traz", começou ela na mensagem postada na noite da quarta-feira

Leia também

• Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl

• Show de Kanye West em SP será no Autódromo de Interlagos, diz site

• Laís Senna apresenta show inédito no Teatro do Parque e antecipa disco de estreia

A artista também explicou que, caso continuasse com a apresentação, ela poderia ter danos permanentes em sua voz: "Há um risco significativo baseado em toda a nossa experiência com shows como o meu e, como vocês sabem que eu canto ao vivo todas as noites."

E finalizou: "Eu amo muito meus fãs, respeito vocês e espero que vocês possam aceitar minhas desculpas sinceras. Estamos tentando remarcar o show o mais rápido possível."
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter