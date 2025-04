A- A+

CELEBRIDADES Lady Gaga chega ao Rio de Janeiro e fãs comemoram na porta do hotel e nas redes sociais Os "little monsters", como são chamados os seguidores da cantora, registram nas redes sociais cada momento de Lady Gaga no Brasil

O avião que trouxe Lady Gaga de volta ao Brasil depois de 13 anos pousou em terras cariocas no início da madrugada desta terça-feira. Nem a chuva afastou os fãs que esperavam a diva pop, tanto no aeroporto quanto na porta do hotel Copacabana Palace.





Os "little monsters", como são chamados os seguidores da cantora, registram nas redes sociais cada momento de Lady Gaga no Brasil, como a chegada de dançarinos e integrantes da equipe da cantora.

Bailarinos de Lady Gaga acabam de chegar ao Copacabana Palace no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/CGMIjjxsHF — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) April 29, 2025

AGORA: Equipe de Lady Gaga acaba de chegar no Copacabana Palace no Rio de Janeiro.



pic.twitter.com/lbQgw5OkYB — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) April 29, 2025



No Instagram, um fã atento tirou um print da tela no momento em que Lady Gaga teria marcado sua localização, ao chegar ao Rio.

Lady Gaga atualizou sua bio do Instagram marcando localização no Rio de Janeiro, mas logo em seguida apagou.



Welcome to Brasil Lady Gaga pic.twitter.com/F8Oz3yJXOu — Prazer, Riri! (@nossariri) April 29, 2025



A cantora se apresenta na Praia de Copacabana neste sábado, e a expectativa é de que o público supere as 1,6 milhão de pessoas que estiveram no show de Madonna, em maio do ano passado.

