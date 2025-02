Lady Gaga confirma show no Rio no dia 3 de maio e relembra apresentação cancelada anos atrás

A- A+

Agora é real. Lady Gaga vem aí. A cantora postou nas redes sociais a confirmação de que vem ao Rio de Janeiro no dia 3 de maio para um show na Praia de Copacabana. A apresentação é o novo show que ela apresenta no festival Coachella, em abril.

No texto em que fez o anúncio, Lady Gaga relembrou o cancelamento do show do Rock in Rio 2017, que deixou os fãs sem chão na porta do hotel. Na época, a cantora teve fortes crises de fibromialgia, uma condição que provoca dores na musculatura do corpo todo, e não conseguiu se apresentar. O post dela "Brazil, I´m devastated" ("Brasil, estou devastada") e o vídeo de fãs desolados com a notícia de que "ela não vem mais" viraram memes que perduram até hoje.

"É uma grande honra ser convidada para cantar para o Rio — por toda a minha carreira os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos 'little monsters' (pequenos monstros). Estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizada. Sua compreensão de que eu precisava daquele tempo para me curar significou o mundo para mim. Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca e estou trabalhando muito para garantir que este show seja algo que vocês nunca vão esquecer. Preparem-se para o MAYHEM na praia".

Anúncio em coletiva de imprensa

O post de Lady Gaga veio junto com o anúncio oficial numa coletiva de imprensa realizada no Rio na manhã desta sexta-feira (21) no Teatro Prio, no Jockey. Produtor que trouxe Rolling Stones para a praia de Copacabana em 2006, Luiz Oscar Niemeyer jurava que não ia fazer nada tão grandioso — até levar Madonna para as mesmas areias no ano passado.



Ao lado de representantes da prefeitura, do governo do estado e da cerveja Corona, patrocinadora do evento, ele confirmou o show de Lady Gaga em Copacabana no dia 3 de maio. Segundo ele, será o primeiro show internacional da plataforma Todo Mundo no Rio, que envolve a sua produtora, a Bonus Track.

—É um projeto de quatro anos que pretende trazer grandes atrações internacionais ao Rio — disse ele, garantindo que Gaga trará ao Rio o espetáculo novo que ela vai estrear no festival Coachella em abril.

