Lady Gaga conquista mais de 1 milhão de seguidores após show em Copacabana

A- A+

A passagem de Lady Gaga pelo Brasil — onde ela se apresentou, no último sábado (3), para uma plateia de 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro — proporcionou um significativo aumento no número de admiradores da cantora nas redes sociais.

Da última semana pra cá, a artista americana ganhou mais de 1 milhão de seguidores, a maior parte formada por brasileiros, considerando o total formado pelas plataformas Instagram, TikTok e Spotify.

Ao longo dos cinco dias em que permaneceu no Brasil, a cantora conquistou 900 mil seguidores no Instagram. No TikTok, o número cresceu em 400 mil. A soma relativa a ambas as plataformas totaliza, portanto, um aumento de 1,3 milhão de seguidores. No Spotify, a média de ouvintes cresceu também em 900 mil. Veja os detalhes abaixo:

Instagram: Lady Gaga tinha 59,4 milhões de seguidores antes do show em Copacabana, e agora possui 60,3 milhões de seguidores;

TikTok: Lady Gaga tinha 16,1 milhões de seguidores antes da apresentação no Rio de Janeiro, e agora possui 16,5 milhões de seguidores;

Spotify: Lady Gaga possuía uma média de 114 milhões de ouvintes mensais na plataforma; após o show o número saltou para 114,9 milhões de ouvintes mensais.



Após o show na Praia de Copacabana, Lady Gaga definiu a apresentação como um "momento histórico" e ressaltou que jamais esquecerá o que viveu no país. O evento se consagrou como o maior show já realizado, até hoje, por uma artista mulher no mundo.

"Nada poderia me preparar para o que senti durante o show de ontem à noite (sábado) — o orgulho e a alegria absolutos que senti ao cantar para o povo do Brasil. A visão da multidão durante as minhas primeiras músicas tirou meu fôlego", escreveu Gaga, em publicação no Instagram.

A cantora prosseguiu: "O coração de vocês brilha tão intensamente, sua cultura é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado esse momento histórico com vocês. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas (os dados da prefeitura do Rio estimam 2,1 milhões de pessoas) vieram me ver cantar, o maior público para uma mulher na história".

Símbolo da liberdade, sobretudo entre a comunidade LGBTQIAP+, a cantora aproveitou para deixar uma mensagem aos fãs, os chamados "little monsters" ("monstrinhos", em português). "Eu gostaria de poder compartilhar esse sentimento com o mundo inteiro — sei que não posso, mas posso dizer isto: se você se perder pelo caminho, pode se reencontrar se acreditar em si mesmo e trabalhar duro", afirmou.

"Você pode recuperar sua dignidade se dedicar sua paixão e seu talento e se se desafiar a ir além — você pode se reerguer, mesmo que leve algum tempo. Obrigada, Rio, por esperar minha volta. Obrigada, 'little monsters', do mundo todo. Eu amo vocês. Jamais esquecerei esse momento", concluiu ela.

Veja também