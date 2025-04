Lady Gaga convive com lúpus e fibromialgia e cancelou show no Rio por crise em 2017; relembre

A- A+

O show de Lady Gaga em plenas areias da Praia de Copacabana, neste sábado (3), é um dos grandes eventos a serem realizados no país este ano. A cantora esteve no Brasil apenas uma vez, em 2012, quando também se apresentou no Rio de Janeiro. A relação da diva pop com os fãs brasileiros, no entanto, passou por um momento de tristeza em 2017, quando ela precisou cancelar sua segunda vinda ao país por conta de uma crise de fibromialgia, condição que provoca fortes dores nos músculos.

“Fui levada ao hospital, não é simplesmente dor no quadril ou desgaste da estrada, estou com dor severa. Mas estou em boas mãos com os melhores médicos. Por favor, não esqueçam do meu amor por vocês. Lembrem-se de anos atrás quando tatuei ‘Rio’ no meu pescoço, um desenho escrito por crianças nas favelas. Vocês ocupam um lugar especial no meu coração, eu amo vocês”, escreveu Gaga.





De acordo com o Ministério da Saúde, a fibromialgia é uma síndrome que provoca dor generalizada, especialmente em músculos e tendões, além de causar fadiga intensa, distúrbios do sono, alterações de memória e atenção, ansiedade e até depressão. Apesar do impacto que gera na qualidade de vida, quem convive com a doença ainda enfrenta muito preconceito, geralmente causado pela falta de informação sobre seus sintomas e efeitos.

Para a artista americana, aliás, o megashow em Copacabana é uma oportunidade de redenção diante dos fãs brasileiros por causa do cancelamento de sete anos atrás.

Devido ao transtorno, a expressão "Ela não vem mais" se transformou em meme naquele ano, após um vídeo em que uma pessoa grita a frase para os fãs de Gaga, que aguardavam a cantora em frente ao hotel Fasano, em Ipanema, Zona Sul da cidade, logo após o anúncio de que ela não faria mais o show no Rock in Rio 2017. Na época, Gaga, a maior atração do evento, cancelou sua apresentação na véspera da noite de abertura, ao sofrer com dores causadas pela fibromialgia. No vídeo original, uma pessoa passa de carro em frente ao hotel e grita "Ela não vem mais" para os fãs, e um deles o responde com xingamentos.

Além da fibromialgia, Lady Gaga convive com o lúpus, uma condição inflamatória autoimune que pode afetar diversos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Em 2010, a cantora revelou que tem histórico de lúpus na família, já que sua tia Joanne, que ela não conheceu, morreu em decorrência da doença. Essa condição hereditária marcou profundamente a artista.

A perda, apesar de distante, teve um grande impacto em Gaga, tornando-se uma das inspirações para um de seus trabalhos mais intimistas. Em 2016, a cantora lançou o álbum “Joanne”, que reflete sobre os seus sentimentos.

