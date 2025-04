A- A+

BRASIL Lady Gaga divide o hotel com diplomatas que vieram para encontro dos Brics Copacabana Palace acomodou a diva do pop no andar mais sofisticado, enquanto participantes do Brics foram deslocados para outro andar

O espetáculo Todo Mundo no Rio, que terá Lady Gaga como atração no próximo sábado, tem sido posto em prática quase ao pé da letra.



A estada da diva pop no Copacabana Palace, desde a madrugada desta terça-feira, coincide com a de outros visitantes ilustres: chanceleres e sherpas (representantes de chefes de Governo e de Estado) que vieram à cidade participar de reuniões do Brics no Palácio do Itamaraty, no Centro.



A cada partida ou chegada de carros escoltados por agentes da Polícia Rodoviária Federal, fãs renovavam a esperança e levantavam celulares na tentativa de flagrar a cantora. Quem estava na porta do hotel perto das 5h de terça-feira e, de fato, viu o carro da artista se aproximar, aprendeu a diferenciar os esquemas de proteção para as duas comitivas.





— Quando a Gaga chegou, os seguranças fizeram um cordão no entorno do hotel. Estava aqui e tentei vê-la, mas não deu para chegar perto. Esse policiamento dá a entender que é para ela, mas não. O Rio é assim mesmo: são vários eventos internacionais acontecendo ao mesmo tempo — contou a carioca Maria Eduarda, fã que não arredou pé da porta do hotel.

O casual compartilhamento do Copacabana Palace entre a estrela pop, sua equipe e os diplomatas estrangeiros — que devem ir embora nesta quarta-feira — exigiu da direção do hotel grande organização. A operação para manter a privacidade da artista conta com saída estratégica e andar exclusivo.



Segundo uma fonte do Globo, em dias menos badalados, hóspedes de eventos políticos vão para o sexto andar, ondem ficam suítes presidenciais de alto luxo e a black pool (piscina preta). Neste caso, os funcionários dos governos foram alocados no quinto pavimento, conhecido como andar executivo. Ou seja: o andar mais sofisticado ficou com Lady Gaga, que deverá fazer nas areias de Copacabana a maior apresentação de sua carreira: são esperadas 1,6 milhão de pessoas.

Segundo o RJTV, da TV Globo, cinco salões do hotel também foram reservados para a equipe da cantora. Ali eles devem repassar as coreografias do show.

Luzes apagadas no Galeão

Lady Gaga chegou ao Rio na madrugada de ontem. Após pousar no Aeroporto Internacional Tom Jobim com seu jatinho particular, a estrela pediu que as luzes fossem apagadas e entrou no carro de roupa preta e óculos escuros. Driblando a multidão que a esperava, o veículo entrou pelos fundos do Copacabana Palace, onde fica a recepção do teatro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e desembarcou na garagem subterrânea.

Assim como nas primeiras horas, o restante dos dias que Lady Gaga passará no Rio também serão cercados de cuidados. No Copacabana Palace, assim como aconteceu com Madonna, a cantora, se quiser, poderá sair discretamente e sem passar pelo hall comum a outros hóspedes. Em casos como este, a celebridade deixará o hotel pela cozinha do Pérgula, restaurante que fica perto da piscina. Também é comum dar liberdade para que este tipo de celebridade traga seu próprio chef, privilégio de que a Rainha do Pop desfrutou ano passado. Até o momento, Gaga não fez qualquer grande exigência quanto às suas refeições.

No próximo sábado, dia do show, a cantora atravessará a passarela coberta montada sobre a Avenida Atlântica para chegar ao palco. Na internet, uma live cam com visão panorâmica para a estrutura, a Avenida Atlântica e a praia 24 horas por dia já foi descoberta pelos fãs. A transmissão ao vivo chega a ter mais de 300 mil acessos por minuto.

Mais de 15 bailarinos da equipe de Lady Gaga chegaram de ônibus ontem de madrugada ao Copacabana Palace. Depois do descanso, enquanto Mother Monster — como a cantora é conhecida — se mantinha reclusa, eles passearam pela cidade e visitaram pontos turísticos. Houve até quem, no primeiro dia, já declarasse amor ao Brasil, caso de Devin Neal, que posou para fotos na janela do hotel e saiu para andar de bicicleta. No Instagram, ao compartilhar fotos, ele escreveu: “Love to Brazil”.

Fotos com o guitarrista

Outro integrante do corpo de baile, Dre’moni Watts compartilhou uma foto em que aparece o cartaz que anuncia o show do próximo sábado na Praia de Copacabana. A bailarina Zara Dimmock posou no espelho do banheiro do hotel. Ricky Tillo, guitarrista da turnê, também deixou seus aposentos e fez fotos com fãs na calçada.

Já diplomatas do Brics conviveram com os little monters — os devotos de Lady Gaga — na porta do hotel sem transtornos. Eles estiveram no Rio para a reunião dos chanceleres dos 11 países membros do grupo de emergentes.

Toda essa movimentação deixou o trecho entre os postos 2 e 3 de Copacabana um dos mais seguros da cidade. Ontem, o vaivém de veículos da Polícia Rodoviária Federal, que foram usados como batedores de diplomatas, foi intensa pelo bairro. Na porta do hotel, policiais militares apresentaram os equipamentos que serão usados durante o show de sábado.

