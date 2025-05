A- A+

TODO MUNDO NO RIO Lady Gaga e o provável setlist do show no Rio: veja que músicas a popstar deve cantar em Copacabana Previsão é que a cantora americana suba ao palco neste sábado (3/5) entre 21h e 21h30

Leia também

• Saiba onde comer no Rio de Janeiro no fim de semana de Lady Gaga

• Lady Gaga aparece no palco de Copacabana, para delírio dos fãs, e faz passagem de som

• Lady Gaga no Rio: equipe faz testes de som e anima multidão de fãs em Copacabana

Chegou a hora. Estima-se que Lady Gaga leve neste sábado (3/5) 1,6 milhão de pessoas (ou mais) para as areias de Copacabana, com o show de “Mayhem”, álbum lançado com sucesso em março.

A previsão é que a cantora americana suba ao palco entre 21h e 21h30.

A Globo transmite “Todo Mundo No Rio com Lady Gaga” logo após a novela “Vale tudo” na TV Globo e, a partir das 21h15, no Multishow e no Globoplay.

Confira o que ela vai cantar e em que ordem segundo o provável setlist do show:

Ato I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Ato II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

Ato III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Ato IV: To Wake Her Is to Lose Her

Shadow of a Man

Born This Way

Blade of Grass

Shallow

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Veja também