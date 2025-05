Lady Gaga em Copacabana: Corpo de Bombeiros vistoria estruturas montadas para o show

A- A+

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) vistoriou nesta sexta-feira as estruturas provisórias montadas para o mega show da Lady Gaga, que ocorrerá neste sábado, no Posto 2 da Praia de Copacabana.



Os militares conferiram de perto as condições referentes à segurança contra possíveis incêndios e pânico nas áreas VIP, os espaços comuns, os acessos internos dos bastidores, cozinhas, passarelas, áreas administrativas, o palco, os camarins da cantora e de seus bailarinos, além de toda a estrutura provisória em áreas externas do show.



Além do palco principal montado no Posto 2 de Copacabana, a vistoria do Corpo de Bombeiros também analisou as condições de estruturas provisórias como a passarela sobre a Avenida Atlântica, uma área externa do Hotel Copacabana Palace e o segundo palco que foi montado para o show de abertura.



Entre os principais itens verificados estão a amplitude das saídas de emergência e o acesso a extintores de incêndio, entre outros. O CBMERJ continuará acompanhando os ajustes finais até a conclusão da aprovação neste sábado.

Os militares também inspecionaram a balsa que será usada para a queima de fogos. Ela ficará posicionada no mar, em frente ao palco, nos mesmos moldes do Réveillon. A vistoria foi realizada em Niterói, de onde a balsa seguirá para a Praia de Copacabana.

