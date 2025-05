Lady Gaga está a um passo de gabaritar EGOT e pode se juntar a Elton John, Whoopi Goldberg e Viola D

A- A+

A estante de Lady Gaga está cada vez mais recheada de estatuetas, e com a mais recente — um Emmy —, a cantora está a um passo de conquistar o EGOT, sigla que representa os principais prêmios dos Estados Unidos: Emmy (televisão), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro). O anúncio foi feito na última terça-feira (20), quando ela venceu na categoria de melhor direção musical por sua apresentação de ''Hold my hand'' no Super Bowl 2025.

A canção, composta para a trilha sonora do filme “Top Gun: Maverick” (2022), foi interpretada por Lady Gaga durante o pré-show do Super Bowl, em 9 de fevereiro, em Nova Orleans. A performance foi um tributo às vítimas de um ataque em Nova York no início deste ano — 14 pessoas foram mortas.

Na apresentação, a artista emocionou o público ao tocar um piano. Ao longo da apresentação, algumas pessoas apareceram para formar um coral junto à artista. A premiação do Emmy, neste caso, era voltada para a área esportiva.

Além deste Emmy, Gaga já conquistou um Oscar de melhor canção original por “Shallow”, composta para a trilha sonora de “Nasce uma estrela”, filme do qual também foi protagonista. Ela soma ainda 14 prêmios Grammy — o mais recente por “Die with a smile”, parceria com Bruno Mars, do álbum “Mayhem”, que alcançou o topo das paradas.

Com isso, o único prêmio que falta para completar a sigla EGOT é o Tony Awards, que reconhece as melhores produções do teatro americano.

Algumas estrelas já conquistaram os quatro prêmios como Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, John Legend, Viola Davis e Elton John.

