música Lady Gaga estreia filme-concerto de "Harlequin" na véspera de Natal Transmissão acontece na véspera de Natal, às 21h (horário de Brasília), de forma gratuita em seu canal oficial no YouTube

Lady Gaga anunciou que o filme-concerto Lady Gaga in Harlequin Live - One Night Only estreia na véspera de Natal, dia 24, às 21h (horário de Brasília), com exibição gratuita em seu canal oficial no YouTube. A informação foi divulgada pela própria artista em publicação no Instagram na segunda-feira, 22

Segundo a revista Variety, o filme deriva de uma apresentação quase secreta realizada no Belasco Theatre, no centro de Los Angeles, em 30 de setembro de 2024, durante a madrugada. À época, cerca de mil pessoas assistiram à execução integral do álbum Harlequin, lançado no fim do ano passado.

Foi a única vez em que Lady Gaga cantou ao vivo as músicas de Harlequin, álbum lançado como complemento da trilha do filme Coringa: Delírio a Dois, que chegou aos cinemas em outubro de 2024.

Em recente entrevista à Variety, Gaga explicou que a decisão de segurar o lançamento foi estratégica. "Quando vimos as imagens pela primeira vez, sentimos que ainda não era o momento certo. Queríamos deixar que a história daquela noite crescesse entre os fãs até parecer o tempo ideal", afirmou.

Para ela, liberar o filme no Natal tem um simbolismo especial: "É um projeto um pouco rebelde. E, dentro do espírito de Harlequin, o Natal é o momento perfeito para isso".

Gravado em um clima intimista e teatral, o show apresenta arranjos enxutos e intensos de clássicos como That’s Entertainment, That’s Life e When the Saints Go Marching In, além de faixas originais do álbum.



