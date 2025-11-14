Lady Gaga fala pela primeira vez de surto psicótico: "Desmoronei completamente"

A- A+

Lady Gaga fez uma nova revelação sobre o período turbulento que passou em 2017, na época da turnê mundial ''Joanne'', quando cancelou sua apresentação no Rock in Rio. A cantora contou pela primeira vez que sofreu um surto psicótico nessa época, um quadro que ela nunca havia dito ao público.

Em entrevista à Rolling Stone, a artista lembrou que o colapso aconteceu de forma abrupta. Segundo Gaga, o episódio foi tão intenso que sua irmã chegou a dizer que "não reconhecia mais" quem ela era. A situação a levou a buscar atendimento psiquiátrico e a suspender imediatamente os compromissos profissionais.

"Eu cancelei a turnê. Houve um dia em que precisei ir ao hospital para cuidados psiquiátricos. Eu precisava dar uma pausa Não conseguia fazer nada… Eu desmoronei completamente", relembrou. A cantora disse que a situação "foi realmente assustadora". "Houve um momento em que eu não achava que poderia melhorar… Me sinto muito sortuda por estar viva. Sei que isso pode soar dramático, mas sabemos como isso pode acabar", refletiu.

Naquele ano, a cantora cancelou o show no Rock in Rio alegando fortes dores provocadas pela fibromialgia. O comunicado gerou grande comoção entre fãs brasileiros, especialmente após a mensagem em que ela dizia estar devastada por não conseguir se apresentar.

Gaga contou ainda que, mesmo após interromper a agenda de shows, o processo de recuperação foi longo. Ela revelou ter sido medicada durante as filmagens de Nasce uma Estrela, quando tomou lítio para conseguir seguir trabalhando. O período marcou uma fase de fragilidade emocional que, segundo a artista, exigiu uma reconstrução completa.

Hoje, ela afirma se sentir "saudável e completa", e credita parte dessa transformação ao apoio do noivo, Michael Polansky. O relacionamento, segundo ela, foi fundamental para que voltasse a reconhecer sua própria identidade e retomasse a confiança pessoal e artística. "Estar com alguém que se importa com quem eu realmente sou fez uma grande diferença", declarou.

