Lady Gaga faz anúncio misterioso e fãs desconfiam de novo projeto; assista vídeo
Fãs especulam que este teaser pode sinalizar um novo single ou EP complementar ao universo de "Harlequin"
Lady Gaga fez um anúncio misterioso nas suas redes sociais. Nos stories de seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo onde aparece escrito "Harlequin" na pele de uma bateria.
“Harlequin” remete diretamente à Arlequina (Harley Quinn) — personagem que Gaga interpreta em "Coringa: Delírio a dois". Em 2024, ela lançou o álbum "Harlequin", inspirado no filme, com releituras e clima meio teatral e jazzístico.
Lady Gaga has announced that the Harlequin secret live recording is finally coming soon. The show was recorded on September 30, 2024, at the Belasco Theatre in Los Angeles. pic.twitter.com/xNgfAdEKuH— The Mayhem Ball (@MayhemBallTour) December 17, 2025
Desta forma, fãs especulam que este teaser pode sinalizar um novo single ou EP complementar ao universo de "Harlequin" com versões alternativas, faixas inéditas ou uma edição expandida. Pode ser também um registro ao vivo de um show do álbum.
"Coringa: Delírio a dois" é a sequência do filme que levou o Leão de Ouro na Mostra em 2019, e que rendeu um Oscar de melhor ator para Joaquin Phoenix.