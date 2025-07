Lady Gaga homenageia Ozzy Osbourne em show após morte do cantor; assista

Lady Gaga homenageou Ozzy Osbourne durante seu show em São Francisco, nos Estados Unidos, após a morte do Príncipe das Trevas na terça-feira, 22. O cantor morreu aos 76 anos, duas semanas após seu show de despedida do Black Sabbath.

A cantora tocou Crazy Train no palco e dançou junto de sua equipe de dançarinos. A canção, lançada em 1980, é muito conhecida por seu solo de guitarra, executado originalmente por Randy Rhoads.

Lady Gaga plays “Crazy Train” to finish off her first MAYHEM Ball show in San Francisco, a tribute to the late Ozzy Osbourne. pic.twitter.com/n7o05oDoAv — LDY GG NOW (@ladygaganownet) July 23, 2025