Música Lady Gaga lança "Abracadabra" durante intervalo do Grammy; confira o clipe da nova música A faixa "Abracadabra" faz parte de seu novo álbum "Mayhem", que estreia em 7 de março

Durante comerciais da cerimônia de premiação do Grammy 2025, que aconteceu neste domingo (2), a cantora Lady Gaga exibiu o videoclipe de uma nova música intitulada "Abracadabra".

A faixa fará parte de seu novo álbum "Mayhem", que será lançado em 7 de março.

O videoclipe de "Abracadabra" foi dirigido pela própria Lady Gaga, Parris Goebel (coreógrada do Royal Family e responsável por performances como a de Rihanna no SuperBowl) e Bethany Vargas.

De acordo com o "The Hollywood Reporter", "Abracadabra" soa reminscente dos lançamentos mais antigos de Lady Gaga, como "Bad Romance" e "Poker Face", e é uma sacada intencional da cantora americana.

"Mayhem"

Durante a última semana de janeiro, Lady Gaga anunciou seu novo álbum "Mayhem", e é "Abracadabra" uma das 14 faixas que compõe o disco.

Os singles "Disease" e "Die with a Smile", parceria com o cantor Bruno Mars que levou o Grammy de "Melhor performance pop em duo ou grupo", também fazem parte do álbum.

"O álbum reinventa meus trabalhos mais antigos, com uma abordagem multifacetada que se baseia nessa grande biblioteca musical enquanto abraça uma perspectiva artística nova e destemida" garantiu Lady Gaga ao The Hollywood Reporter, pontuando que não seria um trabalho nostágico.

O anúncio de "Mayhem" foi feito pelo instagram da cantora.

