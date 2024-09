A- A+

MÚSICA Lady Gaga dança e canta no Louvre para um clipe de seu novo álbum No vídeo, a artista perambula à noite pelo museu até terminar em frente à Mona Lisa

Um clipe da diva pop Lady Gaga, gravado no museu do Louvre no início de setembro, está online desde quarta-feira (25), em virtude da estreia do filme "Coringa: Delírio a Dois".

No vídeo musical, publicado nas contas do Instagram e TikTok do Louvre e da artista, a americana aparece com peruca vermelha de corte chanel, meia-calça preta e tênis, passeando pelas galerias do maior museu do mundo enquanto interpreta uma canção composta para a ocasião.

A artista, que atuou na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em julho, lança na quinta-feira "Harlequin", um álbum relacionado ao seu próximo filme.

No vídeo, a artista perambula à noite pelo museu até terminar em frente à Mona Lisa.

Depois de olhar intensamente para Monalisa, ela desenha em cima do vidro um sorriso com batom.

O vidro parece ser o do quadro, mas é "um dispositivo especial que assegura a integridade da obra", asseguraram fontes do museu.

A estrela então se vira para a câmera, revelando um olho emoldurado em preto, de onde cai uma lágrima.

Quando perguntado sobre esse gesto, que lembra atos de vandalismo ocorridos nos últimos meses em várias pinturas, incluindo a Mona Lisa, em diferentes museus, o Louvre enfatizou que essa cena é “pura ficção”, concebida como “uma homenagem” ao personagem Coringa e a Leonardo da Vinci.

