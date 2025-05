A- A+

CELEBRIDADES Lady Gaga, Madonna, Taylor Swift ou Beyoncé: quem têm mais seguidores? Popularidade das divas pop no Instagram, no TikTok e no Spotify varia mas todas ganham do U2

Neste sábado (3), espera-se que Lady Gaga arraste até 1,6 milhão de pessoas para seu show em Copacabana, no Rio. Esse foi o tamanho do público que curtiu a performance de Madonna no ano passado.

Mas na praia das redes sociais e tocadores de áudio, quem é que a maior plateia? Confira abaixo a popularidade digital de alguns astros cotados pelo prefeito Eduardo Paes para se apresentar em Copacabana.





Lady Gaga

Spotify: 114 milhões.

TikTok: 16,1 milhões.

Instagram: 59,4 milhões.

A mãe dos “little monsters” tem muito mais seguidores que a Rainha do Pop. Gaga tem 59,4 milhões de monstrinhos no Instagram e 16,1 milhões no TikTok. No Spotify, ela acumula mais de 114 milhões de ouvintes mensais. Suas músicas mais ouvidas são “Die with a smile”, parceria com Bruno Mars incluída no último álbum dela, “Mayhem”, com mais de 2,3 bilhões de plays, e o hit “Poker face” (mais de 1,6 bilhões).





Madonna

Spotify: 38 milhões.

TikTok: 4,7 milhões.

Instagram: 20 milhões.

Já as canções mais ouvidas de Madonna no Spotify são “Popular”, com the Weekend e Playboi Carti, com cerca de 1,1 bilhão de plays, e o clássico “Like a virgin”, que já foi ouvido 600 milhões de vezes. Ela tem 38 milhões de ouvintes mensais no tocador de áudio. No Instagram, a Rainha do Pop tem quase 20 milhões de seguidores; no TikTok, ela soma 4,7 milhões de fãs.

U2

Spotify: 20 milhões.

TikTok: 261,6 mil.

Instagram: 3,5 milhões.

Este mês, Paes anunciou que U2 faria um megashow em Copacabana em maio de 2026. Os roqueiros irlandeses estão bem atrás das divas pop na internet. A banda tem 261,6 mil seguidores no TikTok e 3,5 milhões no Instagram. Já no Spotify são 20 milhões de ouvintes mensais. As canções mais populares são “With or without you” (1,2 bilhão de plays) e “I still haven’t found what I’m looking for” (835 milhões).

Taylor Swift

Spotify: 82 milhões.

TikTok: 32,5 milhões.

Instagram: 281 milhões.

A cantora americana, também cotada para se apresentar em Copacabana, é bastante popular nas redes. Os swifties batem os little monsters no Instagram (281 milhões de seguidores) e no TikTok (32,5 milhões). No entanto, Taylor tem menos ouvintes mensais que Gaga no Spotify: 82 milhões. Suas músicas mais queridas são “Cruel summer” (2,8 bilhões de plays) e “Lover” (1,7 bilhão).

Beyoncé

Spotify: 56milhões.

TikTok: 6,5 milhões.

Instagram: 311 milhões.

Já Queen B., cujo cachê Paes disse que não podia bancar, é a rainha do Instagram: 311 milhões de seguidores. No TikTok, contudo, ela está atrás de Gaga e Taylor com 6,4 milhões de fãs. Também perde para as duas no Spotify, onde tem 56 milhões de ouvintes mensais. Seus maiores hits são “Halo” (executada mais de 1,7 bilhão de vezes) e “Crazy in love”, com seu marido Jay-Z, que ostenta 1,5 bilhão de plays.

