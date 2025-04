A- A+

Rio de Janeiro Lady Gaga: Marinha vai monitorar área marítima próxima à Praia de Copacabana Embarcações estão passando por inspeções da Capitania dos Portos; no dia do show, condutores terão que fazer teste de bafômetro e número de passageiros será verificado

Com estimativa de público de 1,6 milhão de pessoas, o show da cantora americana Lady Gaga também será visto do mar de Copacabana.

Para que os passageiros das embarcações aproveitem o espetáculo em segurança, a Capitania dos Portos está fazendo inspeções até 2 de maio.

O monitoramento feito pela Marinha também ocorreu antes da apresentação de Madonna e é feito no réveillon, em razão da queima de fogos.

As vistorias navais estão sendo realizadas em embarcações de esporte e recreio, de transporte de passageiros e de turismo náutico que ficarão nas proximidades da Praia de Copacabana durante o Todo Mundo no Rio com Lady Gaga, que será na noite do dia 3.

Já estão sendo avaliadas embarcações em pontos como a sede da Capitania no Rio, no Iate Clube do Rio de Janeiro, na Marina da Glória e no Clube Naval Charitas.

Os militares também estão fazendo inspeções em barcos nos municípios de Paraty, Angra dos Reis, Itacuruçá, Macaé e Cabo Frio.

Segundo a Capitania dos Portos, as inspeções visam a garantir a segurança da navegação, proteger a vida dos passageiros e prevenir a poluição do mar.

As embarcações que forem aprovadas receberão um passe livre que dará acesso à área de interdição marítima que será criada para o show na Praia de Copacabana.

No dia do evento, os condutores das embarcações que receberam o passe livre terão que fazer teste de alcoolemia (do bafômetro).

A Capitania também vai verificar a condição dos equipamentos de segurança e de salvamento, além da quantidade de passageiros, que terá que obedecer à lotação máxima permitida.

Quem passar no exame ganhará uma pulseira de "zero álcool", que terá que ser apresentada junto com o passe livre da embarcação para cruzar os pontos de controle na Baía de Guanabara, montados por barcos da Marinha.

Em terra, seguem a todo o vapor os preparativos para o show.

O palco tem 1.260 metros quadrados. Painéis de LED unidos formarão uma peça única com 60 metros de largura e área total de 806,25 metros quadrados.

Para que o público não perca nada da apresentação da estrela, o palco ficará a 2,20 metros de altura da areia.

Segundo o blog de Ancelmo Gois, na área à frente do palco, haverá 16 torres de delay, todas com painéis de LED de 9 metros de altura, que reproduzirão as imagens do show.

