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MÚSICA Lady Gaga escolhe música de "Wandinha" para disputar vaga no Emmy 2026 Lançada em setembro de 2025, "The Dead Dance" faz parte da trilha sonora da segunda temporada da série da Netflix

Será que Lady Gaga pode estar próxima de um Emmy? A canção "The Dead Dance", da trilha sonora da segunda temporada de "Wandinha", da Netflix, será inscrita na categoria de melhor canção e letra para a próxima edição do prêmio. A informação é da Variety.

Escrita e produzida por Gaga, junto a colaboradores frequentes, Andrew Watt e Cirkut, nome artístico de Henry Russell Walter, a canção pode ser ouvida no segundo episódio da segunda temporada da série de fantasia estrelada por Jenna Ortega, em uma cena com Enid (Emma Myers) e Agnes (Evie Templeton).

Lançada em setembro do ano passado e parte da trilha sonora da série, "The Dead Dance" foi incorporada à turnê atual de Gaga, "The Mayhem Ball". Segundo a artista, a inspiração da música é um término. "É sobre como nos sentimos quando [a relação] acabou, como o fim pode acabar com a nossa capacidade de sentir esperança pelo amor", refletiu em entrevista ao Tudum, da Netflix.

Caso seja selecionada, esta será a quinta indicação de Gaga ao Primetime Emmys. A artista, vale lembrar, já ganhou o Oscar de Melhor Canção Original em 2019, por "Shallow", de "Nasce uma Estrela".

O Emmy Awards 2026 está marcado para 14 de setembro. Membros da Academia de Artes e Ciências Televisivas começam a votar nos indicados em 11 de junho, e a lista de indicações será revelada em 8 de julho.

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