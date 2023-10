A- A+

Celebridades Lady Gaga não precisará pagar recompensa de sequestro dos seus cães; entenda Mulher exigia receber US$ 500 mil (o equivalente a R$ 2.531,52) prometidos pela cantora para quem desse informações sobre seus animais, mas ela era cúmplice do crime

A Justiça de Los Angeles, nos Estados Unidos, decidiu nesta segunda-feira (02), que a cantora Lady Gaga não vai precisar pagar US$500 mil ( o equivalente a R$ 2.531,52 pela cotação atual) a Jennifer McBride, uma cúmplice no sequestro de seus cães Koji e Gustav, em fevereiro de 2021. McBride havia entrado com um processo em fevereiro deste ano, buscando a recompensa oferecida na época, além de US$1,5 milhão em danos adicionais.

O advogado de McBride alegou, em julho, que Lady Gaga cometeu quebra de contrato e fraude por promessa falsa e má representação, uma vez que a recompensa foi oferecida "sem perguntas" e não foi paga.

No entanto, a juíza Holly J. Fujie considerou que as alegações de McBride eram "legalmente insuficientes em sua totalidade" devido ao envolvimento dela no crime. McBride foi indiciada e se declarou inocente das acusações de recebimento de propriedade roubada em 2022, o que a tornou inelegível para buscar o cumprimento do contrato. McBride está atualmente em liberdade condicional por dois anos, de acordo com o gabinete do promotor distrital de Los Angeles.

A decisão final da juíza Fujie ocorre após McBride ter recebido 20 dias para revisar sua reclamação, alegando que ela não estava envolvida no crime e apenas "tomou posse" dos cães para devolvê-los, alegações consideradas sem sentido pela equipe legal de Lady Gaga. A juíza não permitirá que McBride apresente uma queixa revisada, encerrando o caso.

McBride foi presa junto com outros cinco cúmplices em abril de 2021 pelo sequestro dos cães e o tiroteio com o passeador de cães de Lady Gaga, Ryan Fischer. Durante o incidente, Koji e Gustav foram roubados, e Fischer ficou gravemente ferido. Jackson, o atirador, se declarou culpado por tentativa de homicídio e foi condenado a 21 anos de prisão em dezembro de 2022.

Condenação

O homem que atirou no passeador de cachorros de Lady Gaga enquanto roubava os buldogues franceses da artista foi condenado a 21 anos de prisão. James Howard Jackson e dois comparsas atacaram Ryan Fischer em uma rua de Hollywood em fevereiro de 2021. Depois do confronto, levaram dois dos três animais de estimação da cantora. Os outros dois agressores estão presos por participação no crime.

