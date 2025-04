A- A+

Rio de Janeiro Lady Gaga no Rio: bailarinos postam fotos de "ensaio" no Copacabana Palace a ruas da cidade Devin Neal, bailarino de Lady Gaga, compartilhou fotos na janela do hotel de luxo na tarde desta terça-feira (29)

Devin Neal, bailarino de Lady Gaga, compartilhou fotos na janela do Copacabana Palace e se declarou ao Brasil na tarde desta terça-feira.

O integrante da equipe da cantora escreveu, no Instagram: "Love to Brazil" (Amor pelo Brasil). Nas imagens, ele aparece num dos quartos do hotel de luxo do hotel onde a Mother Monster também está hospedada.

Devin Neal, bailarino de Gaga, fez pose na janela do quarto do Copacabana Palace. | Reprodução / Instagram

Outro integrante do corpo de baile, Dre'moni Watts compartilhou uma foto onde aparece o cartaz que anuncia o show do próximo sábado na Praia de Copacabana. Lady Gaga apresentará a turnê Mayhem a partir das 21h15. A previsão é que o show dure duas horas e meia.

Dre'moni Watts compartilhou uma foto onde aparece o cartaz que anuncia o show. | Foto: Reprodução / Instagram

Operação Gaga

A estrela internacional chegou na madrugada desta terça-feira, após pousar com seu jatinho no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador.

Por uma casualidade, ela divide o hotel com outros hóspedes ilustres: chefes de estado que estão no Rio de Janeiro para reuniões do Brics, que terminam nesta terça (20).

Para preservar a privacidade da cantora, todo o sexto andar foi bloqueado.

Segundo uma fonte do Globo, em casos como este, em que o hotel tem hóspedes de eventos políticos, o quinto andar costuma ser reservado para os executivos e sua equipe.

A prioridade do andar mais sofisticado fica com a estrela internacional.

No dia a dia, assim como aconteceu com Madonna, é possível que a cantora faça saídas discretas e não desça pelo hall comum a outros hóspedes.

Em casos como este, a celebridade deixa o hotel pela cozinha do Pérgula, restaurante que fica perto da piscina.

Desembarque na madrugada

Lady Gaga entrou no hotel pelos fundos, onde fica a recepção do teatro do Copa, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e desembarcou na garagem subterrânea.

Os bailarinos, que compõem uma equipe de mais de 20 pessoas, desembarcaram de um ônibus de viagem e entraram no hotel pela entrada principal, também de madrugada.

