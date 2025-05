Lady Gaga no Rio de Janeiro; saiba como foi o maior show da carreira da cantora em Copacabana

A- A+

Lady Gaga subiu ao palco montado nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (3), para a realização do seu show gratuito, reunindo cerca de 2,5 milhões de pessoas na cidade carioca, segundo a cantora. A artista trouxe a turnê do disco "Mayhem", mas também celebra a sua carreira musical.

Apresentação histórica

Esta é uma das maiores apresentações da carreira da artista norte-americana, além de marcar o seu retorno ao Brasil depois de uma turnê feita em 2012. O show estava previsto para começar às 21h45, mas só teve início por volta das 22h10 com Lady Gaga perfomando o monólogo ''Manifesto do caos'', o mesmo que abriu a apresentação dela no Coachella 2025.



A cantora norte-americana subiu ao palco usando um vestido vermelho. Retirando a mega saia do figurino, ela revelou um look verde, com uma faixa em azul com dourado, fazendo uma homenagem às cores da bandeira do Brasil. Quando surgiu com o vestido, Gaga gritou: "Brasil!"



Lady Gaga dividiu o show em Copacabana em quatro atos, esperado para encerrar com uma grande finale com ''Bad Romance''. Na primeira meia hora da apresentação, a cantora norte-americana performou clássicos como ''Judas'' e ''Poker Face'', além do seu mais recente hit ''Abracadabra'', do seu novo disco ''Mayhem''.

Agradecimento ao público brasileiro

A artista global também mencionou a falta que sentiu dos seus fervorosos fãs brasileiros, após 13 anos sem se apresentar no Brasil. Ela havia confirmado o aguardado retorno no Rock in Rio 2017, mas teve que cancelar a apresentação devido a dores intensas causadas pela fibromialgia - doença crônica que afeta músculos e tendões.

Na época, o comunicado da cantora gerou uma série de reações entre seus ''little monsters'' - como são conhecidos os fãs de Lady Gaga. Foram compartilhados desde desabafos até memes, incluindo o ''I’m devastated'' (''estou devastada'', na tradução), que perseguiu Gaga até o seu aguardado show em Copacabana.



Perto de completar uma hora de show, Lady Gaga encerrava o segundo ato da apresentação, percorrendo novas músicas, por exemplo, ''Perfect Celebrity'' e ''Disease'', até canções mais conhecidas do público como ''Paparazzi'' e ''Alejandro''.

O momento também foi marcado por um comunicado da cantora. Ao lado de um tradutor, a norte-americana expressou a sua gratidão aos fãs brasileiros, que esperaram por ela, enquanto ela ‘’estava se curando’’. Ela também falou sobre os inúmeros pedidos para ela retornar ao País e chorando finalizou: ‘’obrigado, Brasil’’

''Uma honra estar aqui com vocês esta noite. Me sinto sortuda, orgulhosa e grata. Estamos fazendo história mas ninguém faz história sozinho, obrigada por fazerem história comigo'', trecho do agradecimento de Lady Gaga.



Hits para encerrar

Após uma hora de show, a artista compartilhou com os seus ''little monsters'', o esperado hit ''Die With a Smile'', que a cantora ganhou o 14º gramofone dourado ao lado do cantor Bruno Mars na categoria ''Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo'' do Grammy 2025. Para concluir o terceiro ato da apresentação, a performance de ''How Bad Do U Want Me'' contou com a participação de dançarinos com camisas da seleção brasileira de futebol, enquanto Gaga usava um figurino com as cores da bandeira do Brasil.



No último ato da sua apresentação, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas entraram em êxtase com a performance tão esperada da canção vencedora do Oscar ''Shallow'', do filme ''Nasce Uma Estrela'', com a própria Lady Gaga no piano. A cantora também agitou os fãs brasileiros com o sucesso ''Born This Way'' e ''Vanish Into You'', especialmente feita para os ''little monsters''.



Para encerrar seu emocionante show em Copacabana, depois de atravessar todas as eras de sua carreira, Lady Gaga apresentou um dos seus maiores clássicos: ''Bad Romance''. A cantora norte-americana preparou uma grande performance, concluindo as duas horas de apresentação em seu marcante retorno ao Brasil com fogos de artifícios iluminando o fim da noite na praia de Copacabana. Após concluir a última música, a artista foi ovacionada pelo público e expressou: ''I love you Brazil'' (''eu amo você Brasil'', na tradução)



Confira a setlist completa do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro:

Ato I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face



Ato II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast



Ato III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me



Ato IV: To Wake Her Is to Lose Her

Shadow of a Man

Born This Way

Blade of Grass

Shallow

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Veja também