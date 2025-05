A- A+

Rio de Janeiro Lady Gaga no Rio: equipe faz testes de som e anima multidão de fãs em Copacabana Trechos dos sucessos "Abracadabra", "Killer" e "Judas" embalam público, que ainda espera pela primeira aparição da diva pop

Até agora sem a presença de Lady Gaga, testes de som no palco provocaram uma movimentação em frente ao Copacabana Palace na tarde desta sexta-feira.

Nos alto-falantes, uma sequência de sucessos da cantora, como “Abracadabra”, “Killer” e “Judas” animaram os fãs, que cantaram e bateram muitos leques.

— Fiquei arrepiado na hora. Corri e cantei junto. É uma sensação muito gostosa. Não saio mais daqui — diz Emerson Ferreira, de 27 anos, que veio de João Pessoa, na Paraíba, só para ver a cantora.

Mesmo sem nenhum sinal de Lady Gaga, desde que a cantora chegou ao Brasil, os fãs não desanimam e seguem em vigília em frente ao Palace.

Na última quarta-feira, ela solicitou que o hotel distribuísse cerca de 80 pizzas para os seus “little monsters”.

E os fãs são compreensivos, acreditam que Gaga está se poupando para o grande dia. Mas a esperança de ver a cantora antes do show permanece viva.

— Estamos aqui esperando por ela, mas entendemos que se ela não vier hoje tá tudo bem — afirma a estudante mineira Luísa Martins, no Rio também para realizar um sonho antigo de ver sua “Mother Monster”.

Como chegar no show?

O show de Gaga está previsto para começar às 21h45 deste sábado, e a Prefeitura do Rio espera que 1,6 milhão de pessoas, entre moradores e visitantes, acompanhem de perto o espetáculo.

No sábado, tanto para chegar a Copacabana como para sair do bairro, sendo para o show ou não, a melhor alternativa é usar o transporte público.

O destaque é o metrô, que terá reforço na operação e vai funcionar 24 horas.

Sábado

0h: Começa a proibição do acesso de ônibus fretados ao bairro de Copacabana.

O estacionamento de veículos desse tipo também será proibido no entorno, nos bairros de Botafogo, Urca, Morro do Pasmado, Lagoa e Ipanema, na Zona Sul do Rio.

A partir das 7h: Interdição da orla, com a Avenida Atlântica fechada ao trânsito em toda a extensão e em ambos os sentidos.

A partir das 18h: Todos os acessos a Copacabana serão interditados, exceto para ônibus de linhas regulares e táxis.

A restrição também será implementada para moradores. Carros de aplicativo, como Uber e 99, também serão proibidos de circular no bairro a partir deste horário.

A partir das 19h30: Haverá o bloqueio total dos acessos a Copacabana para todos os tipos de veículos, inclusive ônibus e táxis. O bairro fica completamente fechado ao trânsito. A partir deste horário só será possível acessar o bairro a pé ou de metrô, com desembarque em três estações (Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo).

