A- A+

SHOW Lady Gaga no Rio: saiba como assistir ao show na TV e no streaming TV Globo, Multishow e Globoplay preparam cobertura especial

Não vai poder estar no Rio para assistir ao show de Lady Gaga na praia de Copacabana no dia 3 de maio? Há solução: a apresentação vai ter transmissão na TV, streaming e internet. TV Globo, Globoplay e Multishow serão responsáveis pela transmissão da apresentação, de acordo com comunicado enviado nesta sexta-feira.

Ainda não há detalhes sobre horários ou outras especificidades da transmissão, apenas que "serão centenas de profissionais, incluindo equipes de logística, figurino, caracterização e outras áreas envolvidas em uma megaestrutura local, – além da equipe que fica na emissora", disse o texto enviado pela equipe de comunicação.

A exibição do show tem direção de gênero de Joana Thimoteo.

Público previsto

No contrato, a Prefeitura do Rio dá autorização para um evento gratuito com "1 milhão de pessoas". Seria o maior público de toda a carreira da artista americana — que só passou pelo Brasil uma vez, em 2012.

No texto em que fez o anúncio, Lady Gaga relembrou o cancelamento do show do Rock in Rio 2017, que deixou os fãs sem chão na porta do hotel. Na época, a cantora teve fortes crises de fibromialgia, uma condição que provoca dores na musculatura do corpo todo, e não conseguiu se apresentar. O post dela "Brazil, I´m devastated" ("Brasil, estou devastada") e o vídeo de fãs desolados com a notícia de que "ela não vem mais" viraram memes que perduram até hoje.

Duração

O show está previsto para durar duas horas e meia, de 21h às 23h30.

Estrutura

O contrato informa que será utilizada uma área de 28 mil metros quadrados, o que inclui o palco, telões e banheiros químicos que serão espalhados ao longo da praia e da orla.

Repertório

O show que Lady Gaga tem apresentado atualmente nos Estados Unidos é baseado na trilha sonora do filme "Coringa: delírio a dois" (2024), estrelado por ela e Joaquin Phoenix. Essas apresentações guiadas por covers de clássicos da canção americana, porém, não serão a base do que Lady Gaga apresentará no Rio. Em Copacabana, a cantora americana deve seguir o cardápio de Madonna e jogar para a torcida, apresentando seus maiores hits.

Durante o anúncio, Luiz Oscar Niemeyer, empresário por trás da Bonus Track, que organiza o evento, garantiu que a artista trará ao Rio o espetáculo novo que ela vai estrear no festival Coachella, em abril.



Cenografia

Com uma carreira marcada por figurinos exuberantes, cenários inovadores e performances memoráveis, é esperado que a artista traga ao Brasil toda a ousadia e a teatralidade que marcam sua trajetória.

Veja também