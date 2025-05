A- A+

LADY GAGA NO RIO Saiba quem é o novo de Lady Gaga, Michael Polansky, que acompanhou a cantora no Rio de Janeiro Companheiro da artista é creditado em faixas do álbum mais recente da americana, 'Mayhem'

Lady Gaga já mostrou diversas vezes ser bastante apaixonada por Michael Polansky, com quem ficou noiva em abril do ano passado.



E o amor é totalmente recíproco: o empresário americano de 46 anos — que também é matemático e já colaborou com ela em algumas composições — demonstrou seu afeto pela cantora em várias ocasiões.



No Festival Coachella, realizado em meados de abril, ele marcou presença no evento, lançou beijos para a amada, que respondeu, interagindo de cima do palco.

A primeira vez que Gaga foi vista com Polansky — que agora a acompanha no Rio de Janeiro, para a mega apresentação na Praia de Copacabana, neste sábado (3) — foi em janeiro de 2020. O casal foi visto aos beijos e, em meio aos rumores que começaram a circular nas redes sociais, confirmou o romance no mês seguinte.





Natural de San Francisco, nos EUA, Michael Polansky tem 46 anos e é formado em Matemática Aplicada e Ciência da Computação pela Universidade de Harvard, onde estudou junto a Mark Zuckerberg, um dos fundadores do Facebook.

O profissional é CEO de uma empresa que atua na indústria de tecnologia e atualmente trabalha ao lado de Sean Parker, co-fundador do serviço de streaming Napster e ex-presidente do Facebook. O empresário bilionário foi quem apresentou Polansky a Lady Gaga, no fim de 2019, quando ambos começaram a namorar.

Michael Polansky também atua como membro do conselho da organização Parker Institute for Cancer Immunotherapy, que financia pesquisas para tratamentos de câncer.



Aliás, ele e Lady Gaga já estiveram juntos em iniciativas que visavam arrecadar fundos para várias causas beneficentes relacionadas à organização, incluindo o show "One World: together at home", idealizado por Gaga durante a pandemia de Covid-19.

Para o álbum em que retorna às origens no pop, "Mayhem", Gaga afirmou que o noivo teve participação especial em sua decisão de voltar ao gênero.



Antes disso, ela havia se dedicado à carreira como atriz, em filmes como "Nasce uma estrela" (2018) e "Casa Gucci" (2021), além de projetos paralelos em que experimentou o jazz e clássicos norte-americanos.

"Ele disse: 'Querida, eu te amo. Você precisa fazer música pop'", contou ela em entrevista à edição americana da revista "Vogue", no ano passado. O incentivo veio também na forma de colaboração: Polansky aparece creditado em sete músicas, como "Vanish into you", "How bad do u want me" e "The beast".

"Na turnê de 'Chromatica', vi nela uma chama", afirmou Polansky, de acordo com a BBC. "Eu queria ajudá-la a manter essa chama viva todo o tempo e simplesmente começar a fazer músicas que a deixassem feliz."

