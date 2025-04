Empresário, produtor, ator e dono de bar: relembre os relacionamentos de Lady Gaga

A- A+

Mesmo com uma vida pessoal muito reservada, Lady Gaga coleciona tantos relacionamentos amorosos como hits na carreira. Atualmente, ela está noiva de Michael Polansky, empresário da área de tecnologia.

Há rumores que, após quatro anos de relacionamento, a cantora estaria preparando a cerimônia de casamento em sua casa em Malibu.

Gaga e Polansky estão juntos desde 2020, e teriam sido apresentados por Sean Parker, cofundador do Facebook, amigo de ambos.

A confirmação do namoro entre eles se deu em fevereiro de 2020, com uma foto durante o Super Bowl daquele ano.

Dois dias depois, Gaga oficializou o relacionamento no Instagram. Em abril de 2024, o casal ficou noivo depois de um dia de escalada.

Relembre abaixo outros relacionamentos da cantora, que se apresenta na Praia de Copacabana na noite deste sábado (3).

Dan Horton (julho a outubro 2019)

Entre julho e outubro de 2019, Lady Gaga manteve um breve relacionamento com o engenheiro de som Dan Horton, que trabalhou com ela na produção de seu sexto álbum de estúdio, "Chromatica".

Os primeiros rumores de um possível namoro surgiram em julho de 2019, quando foram flagrados se beijando durante um brunch. Poucos meses depois, contudo, a cantora citou em um post que estava solteira.

Christian Carino (2017 – 2019)

Gaga chegou a ficar noiva do agente de talentos Christian Carino. Os primeiros rumores sobre uma possível relação entre os dois surgiram em janeiro de 2017, quando foram vistos juntos em um show do Kings of Leon.

No mesmo ano, eles foram vistos no Super Bowl, onde a cantora faria sua icônica apresentação no intervalo.

O noivado veio em novembro de 2017 (embora a cantora só tenha confirmado outubro de 2018), com o compromisso selado com um anel de safira rosa e diamante, que teria custado US$ 400 mil.

Mas o relacionamento seria desfeito em meio aos rumores de um caso entre a cantora e atriz e Bradley Cooper, coprotagonista e diretor de "Nasce uma estrela", que levaram ao rompimento antes da apresentação da dupla no Oscar de 2019.

Taylor Kinney (2011– 2016)

Foi nas gravações do clipe de "Yoü and I", em 2011, que a cantora conheceu o ator e modelo Taylor Kinney ("Vampire diaries", "Chicago Fire").

Em entrevista ao talk show "Watch What Happens Live", ele contou: "Lembro que foi uma filmagem tardia. Filmamos até 4 ou 5 da manhã, mais ou menos. Trocamos informações. Algumas semanas se passaram e mantivemos contato, e pronto."

Após ficarem noivos no Dia dos Namorados de 2015, a cantora e o ator terminaram o relacionamento pouco mais de um ano depois, m julho de 2016.

Lüc Carl (2005 – 2011)

Dono de um bar e promotor de casas noturnas em Nova York, Lüc Carl teve um relacionamento com Gaga bem no início de sua carreira, e que contou com idas e vindas.

Luc escreveu um livro, "The drunk diet", e a cantora admitiu à época que mantinha a forma graças a muito exercício e à "dieta da embriaguez" criada por seu namorado.

"Estou na dieta da embriaguez. Vivo minha vida do jeito que quero, e de forma criativa. Gosto de beber uísque e outras coisas enquanto estou trabalhando. A questão é: tenho que malhar todos os dias e, se estou de ressaca, malho de ressaca. Tudo gira em torno do treinamento e de me manter inspirada", disse ela à rádio americana Sirius XM.

A música "Yoü and I" teria sido composta para ele.

Matthew “Dada” Williams (2008)

Gaga namorou Matthew “Dada” Williams em 2008, quando foi diretor criativo da Haus of Gaga, cargo que manteve até 2010.

Na época, Williams trabalhou tanto no palco quanto fora dele, em videoclipes e figurinos. Depois de Gaga, Williams atuou como diretor artístico de Kanye West.

Em 2015, ele foi anunciado como diretor criativo da Givenchy, após criar sua própria marca em 2015, a Alyx, que recebeu o nome de sua filha.

