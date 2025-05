A- A+

LADY GAGA NO RIO Jornais e perfis estrangeiros destacam gigantismo de show de Lady Gaga em Copacabana Ao menos 1,6 milhão de pessoas acompanharam apresentação na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, de acordo com dados da prefeitura

A mega apresentação de Lady Gaga, neste sábado (3), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, se tornou assunto entre perfis estrangeiros especializados na cobertura do universo artístico nas redes sociais.



O evento — que atraiu pelo menos 1,6 milhão de pessoas na plateia, como divulgou a Prefeitura do Rio — é o maior show na carreira da americana de 39 anos. Imagens da massa de gente sobre a areia viralizaram entre internautas "gringos".





"Lady Gaga se apresenta para o maior público de sua carreira hoje à noite, quando a turnê Mayhem chega à Praia de Copacabana, no Brasil", destacou o perfil britânico "Queerly", especializado em notícias relacionados ao mundo queer.



"Vista aérea da multidão para o show de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Brasil, com mais de 1,6 milhão de pessoas estimadas", tuitou a página "Pop Culture".

O jornal britânico "BBC" chamou atenção para as "grandes multidões" em reportagem sobre o mega evento. "Alguns fãs — conhecidos como 'little monsters' de Gaga — começaram a formar filas logo cedo pela manhã e esperaram em longas filas para ter acesso à praia", relatou.

A emissora estatal francesa "France 24" também noticiou o fato. "Multidões vão para Copacabana para assistir aos shows gratuitos de Lady Gaga", informou o canal.

Em determinado momento da apresentação, a cantora leu uma carta exaltando o caráter único e grandioso do momento em sua carreira.

"Esta noite estamos fazendo história. Sem todos vocês, o povo do Brasil, não estaríamos fazendo história neste momento. Obrigado por fazerem história comigo", afirmou. "O brilho do Brasil é a razão pela qual eu posso brilhar", acrescentou ela.

