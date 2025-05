'Obrigada por fazerem a história comigo': veja carta que Lady Gaga leu para os fãs no Rio

A- A+

Com direito a bandeira do Brasil hasteada e a companhia de um fã brasileiro, que traduziu suas falas, a cantora Lady Gaga interrompeu o show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para um momento mais íntimo: a leitura de uma carta dedicada inteiramente aos 'Little Monsters' nacionais.



A ausência da diva no Rock in Rio de 2017, devido a questões de saúde, levou a um hiato de 12 anos de suas apresentações no país.

"É uma honra imensa estar com você nesta noite. Vocês esperaram por mim, esperaram por mais de 10 anos. Talvez estejam se perguntando porque demorei tanto para voltar, mas estava me curando, me fortalecendo. E enquanto eu me curava, vocês continuavam me esperando e me fortalecendo. Brasil, eu estou pronta" disse Gaga, emocionada.





Em outro trecho, a americana enalteceu ainda mais a participação dos milhares que lotam a orla carioca na noite deste sábado, e disse estar "fazendo história":

"Meu coração está transbordando. Me sinto sortuda e profundamente grata. Hoje estamos fazendo história, mas ninguém faz história sozinho. Sem todos vocês, o povo incrível do Brasil, eu não teria esse momento. Obrigada por fazerem história comigo", destacou a diva pop, para delírio da legião de fãs.

Confira a carta lida por Lady Gaga, na íntegra

"É uma honra imensa estar aqui com vocês esta noite. Meu coração está transbordando. Me sinto sortuda, orgulhosa e profundamente grata. Esta noite estamos fazendo história, mas ninguém faz história sozinha.



Sem todos vocês, o povo incrível do Brasil, eu não teria este momento. Obrigada por fazerem a história comigo. O povo do Brasil é a razão pela qual posso brilhar. Hoje vocês estão vibrantes e lindos quanto o Sol e a Lua surgindo sobre os oceanos, bem aqui na Praia de Copacabana. Mas de todas as coisas pelas quais eu poderia agradecer, a que mais me toca é esta: vocês esperaram por mim, esperaram por mais de 10 anos.



Talvez estejam se perguntando porque demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, estava me fortalecendo. Mas enquanto eu me curava, algo poderoso acontecia. Vocês continuavam lá, continuavam torcendo por mim, continuavam pedindo para eu voltar quando estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta. Amo vocês. Obrigada por esperarem. Obrigado por me receberem de volta com tanta gentileza e de braços abertos esta noite. Quero ajudar vocês a brilharem junto comigo. Quero que o mundo veja o tamanho do coração de vocês e se inspire com o seu espírito. Hoje vou dar tudo de mim.



Vamos fazer deste o maior show que já vivemos juntos. Vamos fazer com que cada segundo de espera tenha valido a pena. Amei vocês há 10 anos e eu amo vocês esta noite. Obrigada Brasil, eu amo vocês para sempre".

