Lady Gaga sai às ruas e bebe cerveja em Cingapura, e fãs no Brasil reagem: "Aqui, nem na varanda"

Após uma passagem pelo Brasil no início deste mês, em que permaneceu reservada apenas às dependências do luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, Lady Gaga tem se “arriscado” sair de suas acomodações agora que está em Cingapura, onde faz uma temporada de quatro shows — restam dois, que serão apresentados ainda nesta semana. Nesta terça-feira (20), ela foi vista fora do hotel, frequentando um restaurante e até interagindo com alguns fãs.

Em vídeos gravados por fãs no país asiático, Gaga é vista em um restaurante com o noivo Michael Polansky e outros membros de sua equipe. Ela bebeu cerveja no local. E alguns little monsters — como é chamada a legião de fãs da cantora — até pediu ao dono do estabelecimento para ver as garrafas deixadas pela turma.

Em outro registro que circula nas redes, a artista americana aparece interagindo com um fã, autografando o disco que ele trazia em suas mãos. Após o momento, ele explodiu, saltitante.

Os momentos em Cingapura fizeram os fãs brasileiros se lembrarem da passagem da cantora pelo Brasil. No caso do Rio de Janeiro, muitos se aglomeraram no largo em frente ao Copacabana Palace, na esperança de ver a diva pop dar ao menos um tchauzinho. Isso foi acontecer somente na véspera do evento, realizado no dia 3 de maio, em um ensaio.

“E aqui ela não saiu nem na varanda do hotel”, comentou um fã, enciumado. Outros, entretanto, rebateram: “Mas é óbvio que ela não sairia no Brasil. Lembrem do Carnaval que as monas fizeram naquele hotel. Ela ia voltar até sem salto se tentasse sair”.

“Tinha 30 mil pessoas na sexta-feira no ensaio, e ainda teve gente que queria ela passeando pela orla de Copacabana”, argumentou um outro fã. “Pelo visto, em Singapura as pessoas trabalham, quase não havia ninguém na porta do hotel”, disse um.

“Aqui, era só ela ter saído escondida ou disfarçada”, sugeriu um internauta.

Em Copacabana, a artista protagonizou a maior apresentação de sua carreira. O evento, que reuniu 2,5 milhões de pessoas, consagrou-se como o maior show já realizado por uma artista mulher no mundo.



“Nada poderia me preparar para o que senti durante o show de ontem à noite — o orgulho e a alegria absolutos que senti ao cantar para o povo do Brasil. A visão da multidão durante as minhas primeiras músicas tirou meu fôlego”, escreveu Gaga, em publicação no Instagram, no dia seguinte.

