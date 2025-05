A- A+

TODO MUNDO NO RIO Lady Gaga: saiba como assistir ao show em Copacabana pela televisão Prefeitura do Rio estima 1,6 milhão de pessoas, entre moradores e turistas, em Copacabana para acompanhar ao vivo a apresentação da diva americana

É hoje! Com looks irreverentes, coreografias icônicas e hits mundiais, Lady Gaga promete agitar a Praia de Copacabana na noite deste sábado (3).

Durante toda a semana, centenas de fãs se aglomeraram na porta do hotel em que ela está hospedada à espera de um único aceno, que não veio. Mas ninguém se incomodou.

E uma verdadeira multidão é esperada — a prefeitura do Rio estima 1,6 milhão de pessoas — entre moradores e turistas, incluindo de fora do Brasil.

Para os que não podem ver esse espetáculo de perto, ou prefere acompanhar a distância, haverá transmissão ao vivo, direto da praia.

O show será exibido na Globo, no Multishow e no Globoplay — os dois últimos terão sinal aberto para não assinantes.

A TV Globo inicia a transmissão logo após a novela "Vale Tudo". A jornalista e especialista em música Kenya Sade e a apresentadora Ana Clara vão comandar a cobertura do "Todo Mundo No Rio com Lady Gaga".

O show da diva pop está marcado para ter início às 21h45, após a apresentação de dois DJs, que animam o público a partir das 17h30.

Na televisão fechada, o Multishow faz o esquenta a partir das 20h15, sob o comando de Mc Daniel e Gominho no “Esquenta TVZ Lady Gaga”, com a exibição de clipes das várias fases da carreira da artista.

A transmissão do show começa às 21h15 no Multishow e no Globoplay com a dupla Dedé Teicher e Laura Vicente. Diego Martins invade o pit Little Monster — um espaço exclusivo bem perto do palco dedicado aos fãs.

“A Globo é a casa de milhões de brasileiros e para nós é uma honra transformar experiências como essa, que acontecem localmente, em transmissões grandiosas, ampliando o alcance para pessoas de todo país, como só a Globo é capaz fazer. Lady Gaga é uma artista admirável e multifacetada, então mais do que um show de entretenimento, a cobertura da Globo será os olhos do Brasil, um verdadeiro ponto de encontro para quem gosta de música e uma oportunidade imperdível para conhecer esse grande talento internacional”, destaca Joana Thimoteo, diretora de Gênero Música e Festivais na Globo.

