Lady Gaga: saiba qual a música a cantora está mais ansiosa para cantar em nova turnê

Lady Gaga está prestes a concretizar um sonho. A cantora americana vai se apresentar nos próximos dias 11 e 18 no Coachella, o que vem prometendo que serão noites de caos, em referência óbvia ao nome de seu álbum mais recente, “Mayhem”. Sem dar muitos spoilers sobre a performance, a estrela do megashow em Copacabana, a ser realizado no dia 3 de maio, afirmou que está muito empolgada e revelou qual é a música que está mais ansiosa para cantar no show.

Em entrevista à revista americana Rolling Stone, a cantora afirmou que está muito ansiosa para apresentar “Killah”, uma das faixas de maior destaque e que pertence exatamente ao “Mayhem”, neste show, o que deve se repetir nos show seguintes da diva pop. Segundo ela, é uma canção “realmente especial”. “Essa foi muito do Gesaffelstein”, disse Gaga, citando o DJ francês.





“Eu admiro demais o trabalho dele nesse som. E nos divertimos muito fazendo juntos”, afirmou. “A ponte simplesmente explode, vai ser um caos total, no melhor sentido. Mal posso esperar pra tocar no Coachella.”

Além de “Killah”, também é esperada que ela cante “Abracadabra”, outra faixa já bem conhecido do álbum novo, de acordo com o site USA Today. Músicas como “Die with a smile” (sua parceria com Bruno Mars), “Shallow”, “Stupid love”, “Rain on me”, “Steppin’ out with my baby”, “La vie en rose” e “Telephone” (o feat. famoso com Beyoncé).





Lady Gaga e a tatuagem com a palavra 'Rio' tatuada na nuca — Foto: Reprodução / Instagram

A seguir, fique sabendo alguns detalhes que já estão acertados e o que esperar do espetáculo de Lady Gaga nas areias da Praia de Copacabana.

Público previsto

No contrato, a Prefeitura do Rio dá autorização para um evento gratuito com "1 milhão de pessoas". Seria o maior público de toda a carreira da artista americana — que só passou pelo Brasil uma vez, em 2012.

No texto em que fez o anúncio, Lady Gaga relembrou o cancelamento do show do Rock in Rio 2017, que deixou os fãs sem chão na porta do hotel. Na época, a cantora teve fortes crises de fibromialgia, uma condição que provoca dores na musculatura do corpo todo, e não conseguiu se apresentar. O post dela "Brazil, I´m devastated" ("Brasil, estou devastada") e o vídeo de fãs desolados com a notícia de que "ela não vem mais" viraram memes que perduram até hoje.

Duração

O show está previsto para durar duas horas e meia, de 21h às 23h30.

Estrutura

O contrato informa que será utilizada uma área de 28 mil metros quadrados, o que inclui o palco, telões e banheiros químicos que serão espalhados ao longo da praia e da orla.

Repertório

O show que Lady Gaga tem apresentado atualmente nos Estados Unidos é baseado na trilha sonora do filme "Coringa: delírio a dois" (2024), estrelado por ela e Joaquin Phoenix. Essas apresentações guiadas por covers de clássicos da canção americana, porém, não serão a base do que Lady Gaga apresentará no Rio. Em Copacabana, a cantora americana deve seguir o cardápio de Madonna e jogar para a torcida, apresentando seus maiores hits.

Durante o anúncio, Niemeyer garantiu que a artista trará ao Rio o espetáculo novo que ela vai estrear no festival Coachella, em abril.

Cenografia

Com uma carreira marcada por figurinos exuberantes, cenários inovadores e performances memoráveis, é esperado que a artista traga ao Brasil toda a ousadia e a teatralidade que marcam sua trajetória.

Patrocínio

Os organizadores do show fecharam o contrato com o banco patrocinador do espetáculo. Será o Santander, que tem como um dos pilares do seu marketing associar sua imagem a shows de estrelas internacionais no Brasil (como Shakira, por exemplo, que vai cantar no Brasil na semana que vem).

O contrato que o banco assinou com a prefeitura do Rio para patrocinar eventos com artistas internacionais nas areias de Copacabana, sempre na primeira semana de maio, é de quatro anos. A prefeitura batizou esses eventos de "Todo Mundo no Rio", marca que já será usada no show de Lady Gaga.

