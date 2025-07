Lady Gaga teria gravado clipe em ilha no México, famosa por relatos de bonecas que andam sozinhas

A- A+

Lady Gaga segue sua produção artística, com toques no mínimo assustadores. A cantora americana e o diretor Tim Burton — conhecido por “Edward Mãos de Tesoura” (1990) e “Alice no País das Maravilhas” (2010) — teriam passado um fim de semana de junho em Xochimilco, na Cidade do México, para a gravação de um videoclipe em plena Ilha das Bonecas, de acordo com a imprensa local. O lugar é conhecido por relatos assustadores que envolvem sussurros e até brinquedos que andam sozinhos.

Apesar das medidas de segurança, para manter o sigilo do processo de filmagem, algumas pessoas conseguiram gravar vídeos que mostram parte do processo de produção. Esses registros mostram que o projeto se trataria de uma nova canção da cantora.

Conhecido pelos filmes com teor sombrio e fantasmagórico, Tim Burton já havia visitado a região da Ilha das Bonecas anteriormente. O lugar é conhecido pelas várias bonecas penduradas em árvores, o que faz com que muitas pessoas o associem a um ambiente macabro. A ilha se tornou um ponto turístico famoso na região.

Uma equipe restrita de funcionários da prefeitura chegou a acompanhar Gaga e Burton, mas à distância para não tumultuar o trânsito da equipe técnica. policiais também estiveram presentes na operação em torno do projeto da diva pop.

O último álbum de Lady Gaga, “Mayhem”, foi lançado em março deste ano. O disco foi celebrado no megashow da Praia de Copacabana, em maio — a maior apresentação de sua carreira, aliás.

O evento, que reuniu 2,5 milhões de pessoas, consagrou-se como o maior show já realizado por uma artista mulher no mundo. “Nada poderia me preparar para o que senti durante o show de ontem à noite — o orgulho e a alegria absolutos que senti ao cantar para o povo do Brasil. A visão da multidão durante as minhas primeiras músicas tirou meu fôlego”, escreveu Gaga, em publicação no Instagram, no dia seguinte.

