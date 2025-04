A- A+

TRETA? Lady Gaga vs Katy Perry: cantoras se hospedam em mesmo hotel no México para show no mesmo dia Após desentendimentos no passado, divas pop geram certa rivalidade entre fãs, que se dividiram entre as duas apresentações no último sábado (26)

Protagonistas de uma das maiores batalhas recentes do pop, as cantoras Lady Gaga — que se apresenta em um mega show gratuito na Praia de Copacabana no sábado (3) — e Katy Perry estavam hospedadas no mesmo hotel para seus respectivos shows no sábado passado (26) na Cidade do México.

A coincidência originou memes entre os fãs de ambas as divas e reacendeu a discussão sobre uma suposta rivalidade entre as artistas.

Em novembro do ano passado, Katy Perry anunciou uma série de shows no México em 2025, incluindo na Cidado México, em 26 de abril.

Mas a notícia foi ofuscada pelo anúncio da volta de Lady Gaga ao país após 13 anos, na mesma data, o que trouxe novamente à tona a disputa que ambas tiveram ao longo de suas carreiras profissionais.

Lady Gaga. | Foto: Marco Bertorello/AFP

Há mesmo uma rivalidade entre as duas popstars? Entenda

Tanto Lady Gaga quanto Katy Perry fizeram sua estreia musical em 2008, com uma diferença de apenas 20 dias: a primeira com o single "Just dance", parte do álbum "The fame", e a segunda com "I kissed a girl", do álbum "One for the boys".

As duas chegaram para preencher um espaço na música pop americana deixada por pesos pesados como Britney Spears e os Backstreet Boys, liderando o movimento chamado de novo pop ou pop da recessão, caracterizado por um ritmo acelerado e alta energia, com letras sobre diversão em um período de crise financeira, ao lado de nomes como Pitbull, Rihanna e Kesha.

A suposta rivalidade entre elas começou em uma estação de trem em Marselha, França, em 2008, quando um paparazzi registrou o primeiro encontro entre as artistas. Ao entrar na plataforma, Katy Perry por que ninguém estava fotografando Gaga.

"Você conhece a Lady Gaga? Ela é como a nova Madonna, só que melhor", disse a californiana. Por sua vez, a nova-iorquina se aproxima de Perry, aperta sua mão e confessa ser uma grande fã.

Katy Perry. | Foto: YouTube/Reprodução

Depois disso, em uma entrevista para a televisão canadense, ao ser questionada sobre o que achava de "I kissed a girl", maior sucesso de Perry, Gaga respondeu: "Bem... acho que ele nunca beijou uma garota", acrescentando ser fã de todo tipo de música, mas não fazer música para atingir a comunidade gay.

"Eu simplesmente sou quem eu sou", alfinetou. Katy, por sua vez, chegou a postar que não precisava usar roupa de carne para aparecer (em referência ao figurino de Gaga em uma apresentação no MTV Video Music Awards, em 2010).

Em 2013, as duas voltaram a lançar novos singles no mesmo dia, após uma série de vazamentos, com acusações mútuas de plágio entre os dois fã-clubes. Duas semanas depois, ambas se apresentaram ao vivo na 30ª edição do MTV Video Music Awards (VMA), Lady Gaga com "Applause", e Katy Perry com "Roar". Ao final de sua apresentação, em um palco que lembrava um ringue de boxe, Katy ergueu um cinturão de campeã enquanto dois assessores seguravam uma placa com os dizeres "game over".

Alguns anos depois, outra controvérsia surgiu quando Katy Perry se recusou a confirmar ou negar as acusações de assédio sexual que a cantora Kesha apresentou contra seu produtor, Dr. Luke, e seguiu trabalhando com ele, enquanto Gaga saiu em defesa de Kesha.

Em 2016, no entanto, Lady Gaga colocou panos quentes no assunto, garantindo que os desentendimentos teriam ficado no passado. “Katy Perry e eu crescemos juntas na indústria. Passamos por celebrações e diferenças cada uma. São textos antigos“, disse ela em sua conta oficial no antigo twitter.

“Amadurecemos, superamos o passado, amamos uns aos outros e compartilhamos um profundo respeito. Katy é minha amiga e é verdadeiramente uma alma gentil. Fim da história”, completou.

Ao que Katy Perry respondeu na mesma plataforma: “Também te amo, amiga. Avante e para cima”. Mais recentemente, voltaram a trocar elogios de admiração mútua em entrevistas, e a treta parece ter ficado mesmo para trás.

