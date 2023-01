A- A+

Televisão Lady Night volta à programação da TV Globo com novas entrevistas Atração será exibida semanalmente, sempre às quintas, após o "BBB 23"

O "Lady Night" volta à programação da TV Globo a partir do próximo dia 26, em sua quarta temporada. A nova leva de episódios corresponde à sétima temporada do Multishow, exibida no canal em 2022.

A atração será exibida semanalmente, sempre às quintas, após o "BBB 23", e traz entrevistas com nomes como Tadeu Schmidt, Tony Ramos, Sabrina Sato e Fábio Porchat.





“Toda vez que o 'Lady Night' passa na TV Globo, eu fico preenchida de felicidade. Mais pessoas podem ver esses encontros que são sempre surpreendentes, pelo menos para mim. Ver Sabrina tirando a calça, Tadeu (de calças), mas fazendo várias revelações que ele nunca deu na TV, ter a chance de improvisar com Adnet, ver a versatilidade de Mateus Solano... Estou ansiosa. Já vou começar a me preparar para dormir mais tarde. Já estou ensinando minha filha a fazer o próprio café da manhã. Um beijo especial também para Renata Lo Prete, que em dia de prova do líder, dorme às 3h da manhã”, brinca Tatá Werneck.



‘Lady Night’ vai ao ar após o ‘BBB 23’ e tem apresentação de Tatá Werneck, roteiro de Caíto Mainier e João Marcos Rodrigues, redação final de Tatá Werneck e direção geral de Caíto Mainier.

