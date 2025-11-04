A- A+

Famosos Lago particular, montanha e R$ 24 mil por dia: o refúgio de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Casal mantém mansão com seis quartos, chamada Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank têm um refúgio especial para onde costumam ir sempre que buscam alguns dias de paz. Isso, claro, só acontece quando a casa não está reservada para outras pessoas. Chamada de Rancho da Montanha, a mansão em Paraíba do Sul, na Região Serrana do Rio, pode ser alugada por diárias que chegam a R$ 24,6 mil, dependendo da época do ano — o valor mais alto é cobrado no Réveillon.

Ao todo, a residência tem seis quartos, com sete camas — todos, aliás, contam com vista para a montanha como um dos principais atrativos. Também são seis banheiros, além de academia, sauna, piscina e um lago particular. Os anfitriões incentivam o uso dos espaços da fazenda: “Uma oportunidade de contato com a vida da fazenda (…) poderão andar a cavalo, alimentar as galinhas e conhecer a rotina de uma fazenda”, diz o anúncio.

Anunciada num site de uma produtora de viagens personalizadas, a residência tem seis suítes, sendo uma infantil. Quatro delas estão na casa principal, que também possui uma sala de estar integrada à cozinha.





Os hóspedes também podem aproveitar sala de TV e lareira, além de piscina climatizada, sauna, sala de ginástica, quadra de tênis, horta orgânica, lagos, mirante, área gourmet com forno a lenha e mesa de ping pong.





Entrada do rancho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Foto: Reprodução Internet

Bruno Gagliasso com dois potrinhos Foto: Reprodução Internet

Refúgio dos atores tem 260 000 quadrados Foto: Reprodução Internet

O estilo rústico contemporâneo está presente por todo o décor Foto: Reprodução Internet

Balanço e piscina na área externa da casa Foto: Reprodução Internet

As cores escolhidas para o living: terracota, azul escuro e verdes Foto: Reprodução Internet

Na cozinha, as cores aparecem no azul petróleo dos armários e nos azulejos cinzas Foto: Reprodução Internet

Quase todas as janelas são de vidro, proporcionando a integração com o exterior e a luz natural Foto: Reprodução Internet

A casa é totalmente integrada à natureza Foto: Reprodução Internet

Porta de entrada do rancho Foto: Reprodução Internet

O projeto, com assinaturas de Duda Porto Arquitetura e design de interiores da Hana Lener, se destaca pela estrutura da casa e as cabanas em pedra, madeira e toda rodeada de vidro. “Para eternizar a passagem pelo Rancho da Montanha, poderá plantar uma árvore, contribuindo para o replantio de 100 mil novas árvores”, incentiva o anúncio.

Veja também