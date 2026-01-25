Lágrimas, fisioterapia e dor: entenda drama de Gracyanne Barbosa para voltar a sambar neste carnaval
Com joelho machucado, musa fitness relatou o seu 'caminho da cura': 'Só quem passou por isso consegue imaginar'
Após de machucar o joelho em sua participação na Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa vive um drama físico para voltar a Avenida a tempo do carnaval. A musa fitness compartilhou no Instagram seu sacrifício para se recuperar de uma cirurgia na região, que inclui sessões de fisioterapia intensas.
Questionada pelos seguidores se ainda sente dores na sua recuperação, Gracyanne relatou seu drama diário: “Muitaaaaaa dor”, afirmou. “Alguns exercícios as lágrimas caem, acho que contando não dá pra descrever, só quem passou ou está passando por isso, consegue imaginar o que estou falando”, disse.
Em seguida, a ex de Belo tranquilizou os seguidores, afirmando que está na direção certa: a da cura. “Mas coloquei na minha cabeça, nos meus pensamentos, que são lágrimas da vitória, são as dores que estão me levando ao caminho da cura. A parte pior já superei, né? Sigo firme pra logo logo estar 100% e o carinho/torcida de vocês, faz toda diferença, serei sempre GRATA!”
Por causa da lesão, Gracyanne corre o risco de não desfilar este ano em sua escola, a União da Ilha. "Não poder sambar é algo que deixa meu coração apertado”, disse a musa, que nem por isso deixou de frequentar eventos mais leves. Na última quarta-feira (21), ela trocou os saltos por tênis no ensaio da União da Ilha e mostrou que não perdeu o gingado. "Segura esse joelho!", brincou.
Na tarde deste sábado (24), a ex-BBB usou seus stories para mostrar um "truque" que lhe permitirá manter seu posto de Rainha de Bateria da União da Ilha. Com a ajuda de uma professora, ela ensaiou alguns movimentos mais contidos. "Não posso sambar, mas vamos no truque com a melhor".
Se o joelho deixar, Gracyanne vai voltar a ser Rainha de Bateria da escola este ano, posto que já havia ocupado entre 2018 e 2020. A União da Ilha celebrou a coroação da musa:
"Ela é sinônimo de garra, paixão e amor pela nossa comunidade. Gracyanne Barbosa está de volta ao trono, à frente da nossa bateria, e o chão da Ilha já treme de emoção! Chegou a hora de escrever mais um capítulo inesquecível e receber novamente aquela que já faz parte da nossa história".