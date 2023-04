Laís Domingues ministra a oficina "Fotografia Bordada"; inscrições estão abertas

A- A+

Estão abertas as inscrições para a segunda edição da oficina “Fotografia Bordada”. A aula será ministrada pela artista visual e têxtil Laís Domingues, no dia 13 de maio, na Arte Plural Galeria (APG).

A atividade se propõe a ensinar a criar e expressar sentimentos que não podem ser fotografados. As inscrições podem ser feitas via WhatsApp, com investimento de R$ 230.



Desde 2016, Laís Domingues desenvolve pesquisas sobre memória e tramas sociais através da fotografia e do bordado. Ela é idealizadora do projeto "Bordando o Feminino", financiado pelo Funcultura, que a levou a viver por quatro meses em Passira, Agreste pernambucano, compartilhando saberes e recebendo aulas com mestras do bordado.

Serviço:

Oficina “Fotografia Bordada”

13 de maio

Na Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Valor: R$ 230,00

Inscrições: (81) 98861-7198 (WhastApp)

Informações: [email protected]



Veja também

Teatro "Ariel, a Pequena Sereia" é opção de teatro para as crianças neste final de semana